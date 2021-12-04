Турчака переизбрали генеральным секретарем ЕР

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Организационное собрание фракции политической партии
Андрей Турчак единогласно переизбран секретарем Генсовета Единой России Фото:

Секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак единогласно переизбран на свою должность. Он занимает этот пост с 12 октября 2017 года. Решение приняли члены Генсовета партии.

«Мы прошли через достаточное количество испытаний, несколько электоральных циклов, президентскую кампанию, голосование по поправкам в конституцию, выборы в Госдуму VIII созыва. Каждый из вас эффективно и честно отработал на своем месте. Обещаю также честно отработать этот пятилетний срок», — приводит слова Турчака telegram-канал партии.

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Ранее заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев переизбрался на пост председателя партии «Единая Россия». Председателем высшего совета «Единой России» переизбран Борис Грызлов. Он занимает эту должность c 20 ноября 2002 года.

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Секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак единогласно переизбран на свою должность. Он занимает этот пост с 12 октября 2017 года. Решение приняли члены Генсовета партии. «Мы прошли через достаточное количество испытаний, несколько электоральных циклов, президентскую кампанию, голосование по поправкам в конституцию, выборы в Госдуму VIII созыва. Каждый из вас эффективно и честно отработал на своем месте. Обещаю также честно отработать этот пятилетний срок», — приводит слова Турчака telegram-канал партии. Ранее заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев переизбрался на пост председателя партии «Единая Россия». Председателем высшего совета «Единой России» переизбран Борис Грызлов. Он занимает эту должность c 20 ноября 2002 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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