В Минздраве назвали единственный способ борьбы с «Омикроном»

07 декабря 2021 в 04:41 Размер текста - 17 +

Вакцинация поможет снизить темп распространения нового штамма, считают в Минздраве Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Вакцинация — единственный способ избежать вспышки штамма «Омикрон» в России. Об этом заявил главный внештатный специалист Минздрава Владимир Чуланов. «У него [штамма „Омикрон“ — прим. URA.RU] способность передаваться от человека к человеку гораздо более выражена, чем у предыдущих штаммов. А с точки зрения того, как защититься, я бы хотел призвать к вакцинации, потому что это единственное средство, которое позволяет управлять рисками при коронавирусной инфекции», — сообщил Чуланов в эфире программы «Док Ток» на Первом канале. Ранее в России выявили первые случаи штамма «Омикрон». Штамм выявлен у людей, приехавших из ЮАР, сообщили в Роспотребнадзоре. Коронавирус также выявлен еще у 10 человек, прибывших из ЮАР. Ученые устанавливают, какими именно штаммами COVID они заражены. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Вакцинация — единственный способ избежать вспышки штамма «Омикрон» в России. Об этом заявил главный внештатный специалист Минздрава Владимир Чуланов. «У него [штамма „Омикрон“ — прим. URA.RU] способность передаваться от человека к человеку гораздо более выражена, чем у предыдущих штаммов. А с точки зрения того, как защититься, я бы хотел призвать к вакцинации, потому что это единственное средство, которое позволяет управлять рисками при коронавирусной инфекции», — сообщил Чуланов в эфире программы «Док Ток» на Первом канале. Ранее в России выявили первые случаи штамма «Омикрон». Штамм выявлен у людей, приехавших из ЮАР, сообщили в Роспотребнадзоре. Коронавирус также выявлен еще у 10 человек, прибывших из ЮАР. Ученые устанавливают, какими именно штаммами COVID они заражены.