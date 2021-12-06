06 декабря 2021

В Минздраве назвали единственный способ борьбы с «Омикроном»

© Служба новостей «URA.RU»
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Вакцинация поможет снизить темп распространения нового штамма, считают в Минздраве Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Вакцинация — единственный способ избежать вспышки штамма «Омикрон» в России. Об этом заявил главный внештатный специалист Минздрава Владимир Чуланов.

«У него [штамма „Омикрон“ — прим. URA.RU] способность передаваться от человека к человеку гораздо более выражена, чем у предыдущих штаммов. А с точки зрения того, как защититься, я бы хотел призвать к вакцинации, потому что это единственное средство, которое позволяет управлять рисками при коронавирусной инфекции», — сообщил Чуланов в эфире программы «Док Ток» на Первом канале.

Ранее в России выявили первые случаи штамма «Омикрон». Штамм выявлен у людей, приехавших из ЮАР, сообщили в Роспотребнадзоре. Коронавирус также выявлен еще у 10 человек, прибывших из ЮАР. Ученые устанавливают, какими именно штаммами COVID они заражены.

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Вакцинация — единственный способ избежать вспышки штамма «Омикрон» в России. Об этом заявил главный внештатный специалист Минздрава Владимир Чуланов. «У него [штамма „Омикрон“ — прим. URA.RU] способность передаваться от человека к человеку гораздо более выражена, чем у предыдущих штаммов. А с точки зрения того, как защититься, я бы хотел призвать к вакцинации, потому что это единственное средство, которое позволяет управлять рисками при коронавирусной инфекции», — сообщил Чуланов в эфире программы «Док Ток» на Первом канале. Ранее в России выявили первые случаи штамма «Омикрон». Штамм выявлен у людей, приехавших из ЮАР, сообщили в Роспотребнадзоре. Коронавирус также выявлен еще у 10 человек, прибывших из ЮАР. Ученые устанавливают, какими именно штаммами COVID они заражены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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