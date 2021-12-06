Въезд транспорта в Челябинск ограничат перед Новым годом

С 20 декабря инспекторы ДПС днем перестанут пропускать в Челябинск большегрузы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ограничения движения большегрузного транспорта вводятся в Челябинске с 20 по 31 декабря. Об этом сообщили URA.RU в городском управлении ГИБДД.

«Для обеспечения бесперебойного движения в Челябинске в преддверии подготовки к Новому Году планируется ограничение передвижения по улицам Челябинска большегрузов и автомобилей габаритной спецтехники грузоподъемностью свыше 10 тонн. Ограничение будет действовать с 20 по 31 декабря. Сотрудники ГИБДД будут ограничивать въезд данного транспорта в город, также большегрузы будут исключаться из потока на городских магистралях», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Передвижение по улицам города, погрузка и разгрузка будут разрешены ночью, с 19:00 до 08:00 часов. Владельцам транспортных предприятий, торговых и строительных организаций предлагается скорректировать маршруты.

«Традиционно в преддверии праздников с столице области многократно увеличивается количество машин: южноуральцы приезжают в Челябинск за подарками. Для предотвращения заторов на дороги выведут дополнительные экипажи ДПС. На самых сложных перекрестках в часы пик будут работать регулировщики», — добавили также URA.RU в отделе пропаганды управления ГИБДД по Челябинску.