06 декабря 2021

Гостиницы Angelo и «Лайнер» в Кольцово выставлены на торги

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Споттинг в Кольцово. Екатеринбург, уральские авиалинии, кольцово, angelo
Оба отеля находятся в шаговой доступности от аэропорта Фото:

Отели на территории аэропорта Кольцово Angelo и «Лайнер» в Екатеринбурге выставили на торги из-за банкротства организации-владельца. Лот появился на сайте «Торги России», стартовая цена 1,5 млрд рублей.

Согласно опубликованной информации, заявки принимаются до 17 января следующего года. Шаг аукциона (величина, на которую понижается цена лота, — прим.ред.) составит более 75 миллионов рублей.

Должником выступает АО «Хорека Кольцово». Общая информация о лоте сообщает, что общее имущество — отель «Лайнер», отель Angelo, а также движимое и недвижимое имущество. Обладателем трехзвездочной и четырехзведочной гостиниц (соответственно) может стать любой желающий, предложивший наибольшую сумму. Важное условие: необходимо предоставить задаток в размере 20% от первоначальной цены.

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Отели на территории аэропорта Кольцово Angelo и «Лайнер» в Екатеринбурге выставили на торги из-за банкротства организации-владельца. Лот появился на сайте «Торги России», стартовая цена 1,5 млрд рублей. Согласно опубликованной информации, заявки принимаются до 17 января следующего года. Шаг аукциона (величина, на которую понижается цена лота, — прим.ред.) составит более 75 миллионов рублей. Должником выступает АО «Хорека Кольцово». Общая информация о лоте сообщает, что общее имущество — отель «Лайнер», отель Angelo, а также движимое и недвижимое имущество. Обладателем трехзвездочной и четырехзведочной гостиниц (соответственно) может стать любой желающий, предложивший наибольшую сумму. Важное условие: необходимо предоставить задаток в размере 20% от первоначальной цены.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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