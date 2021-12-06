Гостиницы Angelo и «Лайнер» в Кольцово выставлены на торги

Оба отеля находятся в шаговой доступности от аэропорта Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Отели на территории аэропорта Кольцово Angelo и «Лайнер» в Екатеринбурге выставили на торги из-за банкротства организации-владельца. Лот появился на сайте «Торги России», стартовая цена 1,5 млрд рублей.

Согласно опубликованной информации, заявки принимаются до 17 января следующего года. Шаг аукциона (величина, на которую понижается цена лота, — прим.ред.) составит более 75 миллионов рублей.

Должником выступает АО «Хорека Кольцово». Общая информация о лоте сообщает, что общее имущество — отель «Лайнер», отель Angelo, а также движимое и недвижимое имущество. Обладателем трехзвездочной и четырехзведочной гостиниц (соответственно) может стать любой желающий, предложивший наибольшую сумму. Важное условие: необходимо предоставить задаток в размере 20% от первоначальной цены.