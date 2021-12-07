Доктор наук заявил об опасности «Омикрон»-штамма

07 декабря 2021 в 14:57 Размер текста - 17 +

Высокая заразность «Омикрона» может быть опасна Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Несмотря на возможную низкую патогенность, а значит, более легкую форму протекания болезни, новый штамм «Омикрон» может оказаться опаснее других мутаций из-за высокой заразности. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев. «Считаю необходимым предостеречь от преждевременных выводов и восторгов по поводу низкой патогенности нового варианта COVID-19. Пока на примере ЮАР мы наблюдаем, что „Омикрон“ распространяется достаточно быстрыми темпами, и даже если доля тяжелых случаев и смертей окажется ниже, чем в предыдущие волны, нас может ждать большее число инфицированных», — объяснил Сергей Токарев. Доктор наук подчеркнул, что новая волна заражения приведет к перегрузке системы здравоохранения. «Нас может ждать череда госпитализаций среди групп риска, а следовательно, сопутствующая перегрузка системы здравоохранения, чреватая ограничениями в плановой помощи, перенаправлением параклинической службы на работу с ковидными больными, дефицитом специалистов в первичном звене и профилактическом звене. Ресурсы здравоохранения не бесконечны! Кроме того, по мнению профессора Адама Кухарского и ряда других коллег, вирус, имеющий большую заразность, может представлять большую угрозу общественному здоровью, чем вирус с большей летальностью, но меньшей трансмиссивностью (заразностью — прим. URA.RU). Отдельно наблюдаем за растущей в тех же провинциях ЮАР заболеваемостью детей — темпами, которые ранее там не наблюдали, и это очень настораживает», — добавил Токарев. Ранее заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им Энгельгардта, член-корреспондент РАН Петр Чумаков заявил, что «Омикрон» имеет низкую патогенность, но большую заразность. Вирусолог допустил, что с появлением южноафриканского штамма закончатся локдауны. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Несмотря на возможную низкую патогенность, а значит, более легкую форму протекания болезни, новый штамм «Омикрон» может оказаться опаснее других мутаций из-за высокой заразности. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев. «Считаю необходимым предостеречь от преждевременных выводов и восторгов по поводу низкой патогенности нового варианта COVID-19. Пока на примере ЮАР мы наблюдаем, что „Омикрон“ распространяется достаточно быстрыми темпами, и даже если доля тяжелых случаев и смертей окажется ниже, чем в предыдущие волны, нас может ждать большее число инфицированных», — объяснил Сергей Токарев. Доктор наук подчеркнул, что новая волна заражения приведет к перегрузке системы здравоохранения. «Нас может ждать череда госпитализаций среди групп риска, а следовательно, сопутствующая перегрузка системы здравоохранения, чреватая ограничениями в плановой помощи, перенаправлением параклинической службы на работу с ковидными больными, дефицитом специалистов в первичном звене и профилактическом звене. Ресурсы здравоохранения не бесконечны! Кроме того, по мнению профессора Адама Кухарского и ряда других коллег, вирус, имеющий большую заразность, может представлять большую угрозу общественному здоровью, чем вирус с большей летальностью, но меньшей трансмиссивностью (заразностью — прим. URA.RU). Отдельно наблюдаем за растущей в тех же провинциях ЮАР заболеваемостью детей — темпами, которые ранее там не наблюдали, и это очень настораживает», — добавил Токарев. Ранее заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им Энгельгардта, член-корреспондент РАН Петр Чумаков заявил, что «Омикрон» имеет низкую патогенность, но большую заразность. Вирусолог допустил, что с появлением южноафриканского штамма закончатся локдауны.