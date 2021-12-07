Скончался Герой Советского Союза. Он закрывал куполом реактор Чернобыльской АЭС

07 декабря 2021 в 14:26 Размер текста - 17 +

Гурген Карапетян скончался на 85-м году жизни Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Уроженец Свердловской области, Герой Советского Союза, заслуженный летчик-испытатель Гурген Карапетян скончался на 85-м году жизни. Об этом сообщает на официальном сайте холдинга «Вертолеты России». «Холдинг „Вертолеты России“ Госкорпорации Ростех выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи с кончиной Героя Советского Союза, Заслуженного летчика-испытателя Советского Союза, советника генерального директора холдинга „Вертолеты России“ по безопасности полетов Гургена Рубеновича Карапетяна», — сообщили в пресс-релизе. Карапетян родился 9 декабря 1936 года в Свердловске. Уже в десятом классе в Свердловском аэроклубе он освоил свой первый самолет — У-2. После чего решил стать военным летчиком. По некоторым данным, на выбор также повлиял его дядя, который на тот момент был главным конструктором ОКБ на Уралмаше. В 1961 Гурген Карапетян году окончил Московский авиационный институт. В мае 1986 года Карапетян принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В составе экипажа Ми-26 он выполнял сложнейшую задачу по закрытию куполом реактор, для отсеивания радиоактивного излучения. 24 января 1991 года указом президента СССР Михаила Горбачева летчику-испытателю Гургену Карапетяну было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Уроженец Свердловской области, Герой Советского Союза, заслуженный летчик-испытатель Гурген Карапетян скончался на 85-м году жизни. Об этом сообщает на официальном сайте холдинга «Вертолеты России». «Холдинг „Вертолеты России“ Госкорпорации Ростех выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи с кончиной Героя Советского Союза, Заслуженного летчика-испытателя Советского Союза, советника генерального директора холдинга „Вертолеты России“ по безопасности полетов Гургена Рубеновича Карапетяна», — сообщили в пресс-релизе. Карапетян родился 9 декабря 1936 года в Свердловске. Уже в десятом классе в Свердловском аэроклубе он освоил свой первый самолет — У-2. После чего решил стать военным летчиком. По некоторым данным, на выбор также повлиял его дядя, который на тот момент был главным конструктором ОКБ на Уралмаше. В 1961 Гурген Карапетян году окончил Московский авиационный институт. В мае 1986 года Карапетян принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В составе экипажа Ми-26 он выполнял сложнейшую задачу по закрытию куполом реактор, для отсеивания радиоактивного излучения. 24 января 1991 года указом президента СССР Михаила Горбачева летчику-испытателю Гургену Карапетяну было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».