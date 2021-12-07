Путин принял значимое для РФ решение на ближайшие три года

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Владимир Путин подписал закон о новом федеральном бюджете

Президент России Владмиир Путин подписал законопроект, утверждающий новый федеральный бюджет на ближайшие три года. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

«Закон о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 года. Принят Госдумой 24 ноября 2021 года, одобрен Советом Федерации 1 декабря 2021 года», — сообщается на интернет-портале правовой информации.

Согласно законопроекту, в 2022 и 2023 году бюджет должен быть профицитным на 1% и 0,2% ВВП соответственно. В 2024 году ожидается дефицит в 0,3% ВВП.

Ранее Путин также подписал бюджет Пенсионного фонда России на 2022—2024 годы. Президент также подписал закон об увеличении минимального размера оплаты труда в 2022 году.

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Президент России Владмиир Путин подписал законопроект, утверждающий новый федеральный бюджет на ближайшие три года. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации. «Закон о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 года. Принят Госдумой 24 ноября 2021 года, одобрен Советом Федерации 1 декабря 2021 года», — сообщается на интернет-портале правовой информации. Согласно законопроекту, в 2022 и 2023 году бюджет должен быть профицитным на 1% и 0,2% ВВП соответственно. В 2024 году ожидается дефицит в 0,3% ВВП. Ранее Путин также подписал бюджет Пенсионного фонда России на 2022—2024 годы. Президент также подписал закон об увеличении минимального размера оплаты труда в 2022 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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