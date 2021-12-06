Путин разрешил поднять МРОТ в России

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МРОТ составит 13 890 рублей Фото:

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличении минимального размера оплаты труда. В 2022 году он вырастет до 13 890 рублей.

«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2022 года в сумме 13 890 рублей в месяц», — сообщается в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Таким образом, МРОТ увеличится более чем на тысячу рублей. В 2021 году он составляет 12 792 рубля.

Ранее увеличение минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума поддержал Совет Федерации. Соответствующие поправки внес на рассмотрение президент РФ, передает RT. Так, прожиточный минимум в России увеличится до 12 654 рублей. В 2021 году этот показатель составлял 11 653 рубля на душу населения.

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличении минимального размера оплаты труда. В 2022 году он вырастет до 13 890 рублей. «Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2022 года в сумме 13 890 рублей в месяц», — сообщается в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Таким образом, МРОТ увеличится более чем на тысячу рублей. В 2021 году он составляет 12 792 рубля. Ранее увеличение минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума поддержал Совет Федерации. Соответствующие поправки внес на рассмотрение президент РФ, передает RT. Так, прожиточный минимум в России увеличится до 12 654 рублей. В 2021 году этот показатель составлял 11 653 рубля на душу населения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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