06 декабря 2021

Мишустин выделил деньги Челябинску на ремонт Ленинградского моста

© Служба новостей «URA.RU»
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Реконструкция Ленинградского моста по проспекту Победы. Челябинск, подъемный кран, строительные работы, мостострой, ленинградский мост, строительство моста, рабочий, стройка, реконструкция моста, ремонтные работы
Ремонт Лениградского моста начался 1 мая Фото:

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о распределении бюджетных трансфертов между городскими агломерациями. Речь идет о средствах, которые выделяются на реализацию капиталоемких мероприятий. В этот список попал Челябинск, сообщает пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.

«Область получила 150 млн рублей на реконструкцию Ленинградского моста в Челябинске, в связи с опережающим графиком работы на данном объекте. Контракт на выполнение ремонта Ленинградского моста является долгосрочным», — заявили в министерстве.

Cталежелезобетонный мост через реку Миасс по проспекту Победы в Челябинске построили в 1953 году. В 2019 году специалисты заявили, что мост находится в предаварийном состоянии, конструкции начали разрушаться. Было решено начать капитальную реконструкцию объекта.

Работы начались 1 мая. По проекту срок реконструкции составлял 27 месяцев. Решением губернатора Алексея Текслера, срок работ сократили до 23 месяцев.

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Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о распределении бюджетных трансфертов между городскими агломерациями. Речь идет о средствах, которые выделяются на реализацию капиталоемких мероприятий. В этот список попал Челябинск, сообщает пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта региона. «Область получила 150 млн рублей на реконструкцию Ленинградского моста в Челябинске, в связи с опережающим графиком работы на данном объекте. Контракт на выполнение ремонта Ленинградского моста является долгосрочным», — заявили в министерстве. Cталежелезобетонный мост через реку Миасс по проспекту Победы в Челябинске построили в 1953 году. В 2019 году специалисты заявили, что мост находится в предаварийном состоянии, конструкции начали разрушаться. Было решено начать капитальную реконструкцию объекта. Работы начались 1 мая. По проекту срок реконструкции составлял 27 месяцев. Решением губернатора Алексея Текслера, срок работ сократили до 23 месяцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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