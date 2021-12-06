Мишустин выделил деньги Челябинску на ремонт Ленинградского моста

Ремонт Лениградского моста начался 1 мая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о распределении бюджетных трансфертов между городскими агломерациями. Речь идет о средствах, которые выделяются на реализацию капиталоемких мероприятий. В этот список попал Челябинск, сообщает пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.

«Область получила 150 млн рублей на реконструкцию Ленинградского моста в Челябинске, в связи с опережающим графиком работы на данном объекте. Контракт на выполнение ремонта Ленинградского моста является долгосрочным», — заявили в министерстве.

Cталежелезобетонный мост через реку Миасс по проспекту Победы в Челябинске построили в 1953 году. В 2019 году специалисты заявили, что мост находится в предаварийном состоянии, конструкции начали разрушаться. Было решено начать капитальную реконструкцию объекта.

Работы начались 1 мая. По проекту срок реконструкции составлял 27 месяцев. Решением губернатора Алексея Текслера, срок работ сократили до 23 месяцев.