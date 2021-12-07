Жириновский: на Украине возрождается фашизм

07 декабря 2021 в 18:19 Размер текста - 17 +

Жириновский заявил о возрождении фашизма на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Действующий украинский режим представляет опасность для России и Европы, поэтому на Украине возрождается настоящий фашизм. Об этом заявил председатель ЛДПР Владимир Жириновский. Депутат рассказал об украинских батальонах, которые соблюдают нацистскую идеологию. «В Верховной Раде вручают героические звания, медали, ордена тем, кто больше всего убил людей. Отдельные индивиды там договорились до того, что обещают кормить собак костьми русских детей. Такого даже в Германии в годы правления Гитлера не было», — пишет Жириновский в своем telegram-канале. Политик также прокомментировал предстоящий разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена. «Вот президент США Джо Байден должен это понять: нам чужие территории не нужны, чужая промышленность не нужна, но для нас есть источник опасности. И на этот счет нужно договориться», — заявил Жириновский. Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден должны созвониться 7 декабря в 18.00 по московскому времени. Они обсудят обострившуюся ситуацию на Украине и продвижение НАТО к границам России. В конце ноября украинские военные нарушили Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины. В результате обстрела ранение получил 34-летний житель Донецка. Следственный комитет Российской Федерации начал расследование по делу. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Действующий украинский режим представляет опасность для России и Европы, поэтому на Украине возрождается настоящий фашизм. Об этом заявил председатель ЛДПР Владимир Жириновский. Депутат рассказал об украинских батальонах, которые соблюдают нацистскую идеологию. «В Верховной Раде вручают героические звания, медали, ордена тем, кто больше всего убил людей. Отдельные индивиды там договорились до того, что обещают кормить собак костьми русских детей. Такого даже в Германии в годы правления Гитлера не было», — пишет Жириновский в своем telegram-канале. Политик также прокомментировал предстоящий разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена. «Вот президент США Джо Байден должен это понять: нам чужие территории не нужны, чужая промышленность не нужна, но для нас есть источник опасности. И на этот счет нужно договориться», — заявил Жириновский. Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден должны созвониться 7 декабря в 18.00 по московскому времени. Они обсудят обострившуюся ситуацию на Украине и продвижение НАТО к границам России. В конце ноября украинские военные нарушили Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины. В результате обстрела ранение получил 34-летний житель Донецка. Следственный комитет Российской Федерации начал расследование по делу.