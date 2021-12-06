В Кургане умерла легендарный экс-директор гимназии

В Кургане от коронавируса скончалась бывший депутат Валентина Терещенко Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Умерла бывший директор гимназии №27, «Почетный гражданин города Кургана», Валентина Терещенко. При ее руководстве учебному заведению было присвоено почетное звание «Школа России», Академическая школа. В 2007 году гимназия стала победителем конкурса инновационных школ в рамках нацпроекта «Образование».

«У мамы случился инсульта, она попала в больницу. Затем ее с коронавирусом перевели в COVID-госпиталь. Было 80% поражение легких. Последние дни она находилась на ИВЛ», — рассказала URA.RU дочь педагога Олеся Сочнева. Пока дата прощания с легендарным педагогом неизвестна. С ней родственники определятся позже.

Валентина Терещенко была депутатом Курганского городского Совета народных депутатов XXI созыва, трижды избиралась депутатом Курганской городской думы. За педагогическое мастерство, эффективное руководство школой, выдающиеся педагогические заслуги Валентине Ивановне присвоено почетное звание «Заслуженный учитель школы Российской Федерации». В 2004 году она была удостоена звания «Народный педагог» и «Академик Академии творческой педагогики». В 2007 году Терещенко стала лауреатом конкурса «Школы России — 2007» и была награждена дипломом комитета по науке, культуре, образованию, здравоохранению и экологии Совета Федерации РФ. В 2009 году ей было присвоено звание «Почетный гражданин города Кургана».