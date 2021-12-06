Таксисты Надыма отказываются возить пассажиров за 100 рублей

В Надыме водители такси хотят договориться с агрегаторами о единой цене поездок в городе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Надыме (ЯНАО) таксисты просят у руководителей изменить ценовую политику в городе и сделать единую стоимость по городу. Как сообщают водители в группе «Злой и добрый надымчанин» во «ВКонтакте», они возят жителей по ценам четырехлетней давности — за 100 рублей.

«Уважаемые руководители такси, может договоримся о единой цене проезда в пределах города? Вы на цену топлива смотрите. Дайте менять цену поездки. Возим по ценам 3-4 летней давности. Агрегаторы уже ставят от 130 и более. Может, все-таки стоит пересмотреть стоимость проезда?», — пишут водители такси.

Жителям города данное предложение не понравилось. Жители указывают, что 100 рублей — это стоимость поездки по городу. «Сегодня за 210 ехала! Надо всем разом отказаться от поездок за цену больше, чем 100 рублей пусть стоят, бензин жгут! Я понимаю, когда минус 40 на улице, но сегодня реально обнаглели и прямо говорят, что за сотку не берут заказы», — пишет жительница Надыма.

Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое таксисты устроили забастовку из-за ценовой политики «Яндекс.Такси». Водителям не понравилось, что упала цена на поездки на короткие дистанции.