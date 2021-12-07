В Кремле заявили, что не ждут прорывов от разговора с Байденом

Разговор президентов России и США является рабочим, происходящим в сложный период напряженности. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
«Не нужно ждать никаких прорывов от этого разговора. Это рабочий разговор в очень сложный период эскалации напряженности в Европе. Она экстраординарна и она требует личного обсуждения на высшем уровне. Общение президентов — это само по себе хорошо», — заявил Песков во время общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU.
Разговор российского лидера Владимира Путина с коллегой из США Джо Байденом пройдет 7 декабря в 6 вечера (мск). Президенты будут общаться по видео-конференц-связи. Стороны планируют обсудить актуальные темы международной повестки, в том числе Афганистан, Иран, Сирию и кризис на Украине.
Разговор президентов России и США является рабочим, происходящим в сложный период напряженности. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. «Не нужно ждать никаких прорывов от этого разговора. Это рабочий разговор в очень сложный период эскалации напряженности в Европе. Она экстраординарна и она требует личного обсуждения на высшем уровне. Общение президентов — это само по себе хорошо», — заявил Песков во время общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU. Разговор российского лидера Владимира Путина с коллегой из США Джо Байденом пройдет 7 декабря в 6 вечера (мск). Президенты будут общаться по видео-конференц-связи. Стороны планируют обсудить актуальные темы международной повестки, в том числе Афганистан, Иран, Сирию и кризис на Украине.