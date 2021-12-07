Мать стрелявшего в МФЦ прокомментировала поступок сына. «Как он мог натворить таких дел?»

08 декабря 2021 в 00:23 Размер текста - 17 +

Сергей Глазов окончил военную академию, сообщила женщина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Москве неизвестный устроил стрельбу из-за маски Мать Сергея Глазова, устроившего стрельбу в московском МФЦ, высказалась по поводу случившегося. Женщина сообщила, что не понимает мотивы поступка сына. «Откуда он взял оружие? Он сделал сам? Как он мог натворить таких дел? Неужели правда? Он спокойный, всегда учился на одни пятерки», — цитирует мать Глазова telegram-канал «112». Женщина отметила, что последние несколько дней сын не отвечал на звонки и смс. Мать Глазова рассказала, что мужчина окончил военную академию, дослужился до подполковника. Ездил в командировку в Малайзию, где жил больше года. Затем, в 2009 году, вернулся из командировки и захотел покинуть военную службу. Ранее сообщалось, что в московском МФЦ мужчина открыл стрельбу. Два человека погибли, четыре ранены. По предварительной информации, конфликт произошел из-за отказа посетителя надеть маску. Позже мужчина был задержан. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Мать Сергея Глазова, устроившего стрельбу в московском МФЦ, высказалась по поводу случившегося. Женщина сообщила, что не понимает мотивы поступка сына. «Откуда он взял оружие? Он сделал сам? Как он мог натворить таких дел? Неужели правда? Он спокойный, всегда учился на одни пятерки», — цитирует мать Глазова telegram-канал «112». Женщина отметила, что последние несколько дней сын не отвечал на звонки и смс. Мать Глазова рассказала, что мужчина окончил военную академию, дослужился до подполковника. Ездил в командировку в Малайзию, где жил больше года. Затем, в 2009 году, вернулся из командировки и захотел покинуть военную службу. Ранее сообщалось, что в московском МФЦ мужчина открыл стрельбу. Два человека погибли, четыре ранены. По предварительной информации, конфликт произошел из-за отказа посетителя надеть маску. Позже мужчина был задержан.