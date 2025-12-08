«Мелодия» возобновила производство виниловых пластинок
Новая производственная площадка должна стать преемником советских заводов «Мелодии»
«Фирма Мелодия» объявила о возобновлении производства виниловых пластинок на собственных мощностях в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Возрождение производства под брендом „Мелодия“ — это естественное развитие музыкальных традиций в нашей стране», — сказал генеральный директор компании Андрей Кричевский, передает ТАСС. По его словам, новая производственная площадка в Новосибирске должна стать достойным преемником советских заводов «Мелодии».
Решение о возобновлении производства связано с устойчивым ростом спроса на винил среди слушателей и коллекционеров. Первая партия пластинок нового производства уже поступила в продажу. В нее вошли — альбом Давида Тухманова «По волне моей памяти», альбом Disco Alliance латвийской группы Zodiac, а также релиз ВИА «Дос-Мукасан». Первой грампластинкой нового производства стал релиз «Аутогенная тренировка для лиц, злоупотребляющих алкоголем», созданный в 1980-е годы врачами одного из ялтинских санаториев. Звукорежиссером реставрации выступил Максим Пилипов.
