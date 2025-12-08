«Съезд народных депутатов»*, выступивший за Украину, признали террористической организацией : что известно

Организацию признали террористической по иску Генпрокуратуры Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Верховный суд признал террористической организацию «Съезд народных депутатов»* (Kongres Deputowanych Ludowych, KDL, признана нежелательной и террористической организацией, запрещена на территории РФ), созданную в Польше. Ранее эта организация выступила против России и поддержала Украину. Что это за организация и кто ее возглавлял — в материале URA.RU.

Иск о признании организации террористической

В октябре в Верховный суд РФ от Генпрокуратуры был направлен иск с требованием признать «Съезд народных депутатов»* террористической организацией. Слушание прошло 8 декабря. По его итогам иск Генпрокурора был удовлетворен.

«Удовлетворен иск о признании польской незарегистрированной организации Kongres Deputowanych Ludowych („Съезд народных депутатов“) террористической и запрете ее деятельности», — отметили в ведомстве. Отмечается, что организация была создана в 2022 году.

Ранее организацию уже признавали нежелательной. Тогда прокуратура заявила, что члены «Съезда народных депутатов»* стремились к насильственному захвату власти и отрицали территориальную целостность страны. Своими действиями организация угрожала основам конституционного строя.

О необходимости признать организацию террористической заявлял сам генпрокурор РФ Александр Гуцан. ФСБ возбуждала против организации уголовное дело по статьям о насильственном захвате власти — по данным следствия, в 2022 году, «Сеъзд»* стремился к изменению конституционного строя России. За последующие два года глава организации и экс-депутат Госдумы Пономарев (внесен Минюстом РФ в список иноагентов, а также в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) провел семь сессий и принял более 30 антикоснтитуционных актов.

Что за «Съезд народных депутатов»*

Организация была создана в 2022 году в Польше после начала спецоперации России на Украине и проводила собрания. Как сообщала российская ФСБ, ее целью был насильственный захват власти. Также данный «Съезд»* был связан с другими террористическими и запрещенными в РФ организациями.

Ее возглавлял Илья Пономарев**. Он добивался признания организации со стороны стран НАТО, поддерживающих Украину.

Кто возглавлял организацию

Возглавлявший организацию Илья Пономарев** в декабре 2007 года стал депутатом Государственной думы от партии «Справедливая Россия». Позднее занимал должность советника президента фонда «Сколково» — в 2014 году он уехал из страны в США, поскольку против него началось расследование о растрате 22 млн рублей из средств фонда.

Его лишили депутатской неприкосновенности и лишили мандата за неисполнение обязанностей. Украинские СМИ сообщили о связи Пономарева** с американскими бизнесами и нефтегазовыми компаниями на Украине. С 2019 года он получил гражданство этой страны и стал выступать в поддержку Кива.

В августе 2022 года Пономарева** заочно арестовали по делу о распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ и объявили в международный розыск. Новое уголовное дело против него возбудили в 2024 году. Он был обвинен в государственной измене и публичном оправдании терроризма.

Среди создателей организации «Съезд народных депутатов»* также называется и Геннадий Гудков (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов). Он неоднократно участвовал в митингах, выступал в поддержку Украины и негативно высказывался в отношении российских военных.

