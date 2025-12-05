Дети просят Мизулину вернуть Roblox: могут ли в России разблокировать платформу, привлекавшую педофилов

Решение о блокировке Роскомнадзор принял 3 декабря Фото: Илья Московец © URA.RU

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина собирает письма детей, недовольных блокировке платформы Roblox в России. Она сообщила, что обращения планирует направить в Роскомнадзор, где отметили риски данной видеоигры, в которой орудовали педофилы и распространялись материалы с экстремистской направленности. В Госдуме и экспертном сообществе допустили разблокировку при соблюдении разработчиком некоторых требований. С заявлением выступила и сама онлайн-платформа. Подробнее о том, могут ли вернуть в России доступ к Roblox — в материале URA.RU.

Мизулина собирает письма пользователей Roblox

Мизулина пообещала отправить письма пользователей в РКН Фото: Александр Константинов © URA.RU

После новости о блокировке Roblox в telegram-канале Мизулиной только под постом о самой блокировке оставили около пяти тысяч комментариев, многие из которых касались просьб вернуть игру. Позже глава Лиги безопасного интернета написала, что она не принимала решения о блокировке — это прерогатива Роскомнадзора. Решение было связано с размещением материалов, содержащих оправдание экстремистской и террористической деятельности, призывы к насилию и пропаганду ЛГБТ-тематики (движение признано экстремистским и запрещено на территории РФ).

«Ваши письма по поводу ограничений в отношении Roblox мы соберем и направим в Роскомнадзор. В первую очередь это касается тех писем, которые содержат факты и аргументы. Их довольно много», — написала Мизулина в своем канале.

Продолжение после рекламы

При этом обращения детей получила не только Мизулина, но и подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова, которая высказалась против разблокировки платформы. По ее словам, Россия уже не первая страна, которая пытается избавиться от «импортной сомнительной игрушки».

«Игра уже несколько лет заблокирована в Китае, ОАЭ, Омане, Турции, КНДР, Катаре, Иордании, на Мальдивах и других странах. Правильно. Потому что руководства этих стран придерживаются консервативных ценностей и спешат оградить и сохранить подрастающее поколение», — написала Мишонова в Telegram.

О том, что платформа была заблокирована своевременно и верно, также заявил глава думского комитета по информполитике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский на своей странице в MAX. Он также подчеркнул, что в рамках игры на платформе детей склоняли фотографировать банковские карты родителей, к терактам и другим преступлениям.

В Госдуме допустили разблокировку

Эксперты допускают, что платформу могут разблокировать, но только в том случае, если будет соблюдаться российское законодательство Фото: Илья Московец © URA.RU

Разработчикам необходимо изменить свою позицию по отношению к российским пользователям, чтобы могла пойти речь о возможной разблокировке платформы. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

«Не исключаю, что если модерация будет должным образом усилена, а все требования регулятора станут соблюдаться, игра снова станет доступна», — написал он в своих соцсетях. Он напомнил, что проблема заключается не только в том, что платформу привлекают педофилы, но и случаи, когда игра использовалась для инсценировки и подготовки терактов, а также для распространения экстремистской идеологии.

Блокировка может быть временной

Заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что блокировка платформы Roblox была введена в качестве меры давления с целью добиться соблюдения требований российского законодательства. По его словам, данная мера носит временный характер. Свинцов также порекомендовал родителям подыскать для детей альтернативные занятия, отметив, что, по его мнению, оптимальным вариантом является запись ребенка в какую-нибудь секцию или кружок.

«Роскомнадзор выбрал правильный путь, не самый востребованный со стороны пользователей, но безопасность превыше всего. Это элемент давления на компанию, чтобы добиться порядка. Потом платформа, я надеюсь, будет разблокирована. А использование VPN в данном случае тоже небезопасно, все такие нелегальные сервисы Роскомнадзор блокирует», — отметил Свинцов в беседе с "Национальной службой новостей".

Продолжение после рекламы

Как комментируют ситуацию разработчики

В Roblox считают, что их платформа, заблокированная в России, — благоприятная среда для обучения. Представитель компании заявил, что платформа «придает большое значение безопасности», якобы у них есть комплекс определенных мер, нацеленных на выявление и предотвращение безопасного контента, пишет Reuters.

Однако, блокируя сервис, Роскомнадзор четко обозначил причины. По данным ведомства, в игровой среде дети с талкиваются с сексуальными домогательствами: у них вымогают интимные фотографии, пытаются склонить к развратным действиям и насилию. Контролирующий орган уточнил, что Roblox привлекает внимание педофилов, которые знакомятся с детьми в игровых чатах. Проведенный мониторинг платформы, как указали в ведомстве, показал, что встроенные механизмы модерации Roblox не обеспечивают должного уровня фильтрации публикуемых материалов.

Может ли у платформы появиться российский аналог

Комментируя блокировку иностранной платформы, Горелкин написал в своем telegram-канале, что «вакуум, возникший на месте Roblox», скоро заполнится кем-то еще. «Будет ли это российский проект или иностранный, неважно: требования к соблюдению законодательства одинаковы для всех, кто хочет присутствовать на нашем рынке», — подчеркнул Горелкин.

Кроме того, депутат муниципального образования Петербурга «Поселок Шушары», председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров призвал создать в России отечественный аналог онлайн‑песочницы.