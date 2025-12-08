Жителя Луганска приговорили на 20 лет за госизмену и шпионаж
08 декабря 2025 в 16:58
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Верховный суд в ЛНР вынес приговор мужчине из Луганска в виде 20 лет лишения свободы по статьям о шпионаже и госизмене. Приговор еще не вступил в законную силу. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по ЛНР.
