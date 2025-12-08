Новая стратегия нацбезопасности США и следующий этап в переговорах по Украине: главные заявления Пескова

Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам Фото: Роман Наумов © URA.RU

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал положительную оценку новой стратегии национальной безопасности США. Он заявил, что призыв к диалогу в документе соответствует российскому видению и открывает возможности для улучшения отношений. О чем еще представитель Кремля рассказал журналистам — в материале URA.RU.

Стратегия нацбезопасности США

Пресс-секретарь президента пояснил, что разные администрации США традиционно придерживаются различных точек зрения и нюансировки во внешней политике. По его словам, та нюансировка, которая прослеживается в новой концепции, определенно импонирует российской стороне, поскольку в ней говорится о необходимости диалога. Он добавил, что устранение существующих двусторонних раздражителей может способствовать выводу отношений из глубокого кризиса.

Следующий этап в переговорах по Украине

Россия заинтересована в том, чтобы получить информацию о результатах переговоров между представителями США и Украины по вопросу завершения конфликта, заявил представитель Кремля. Так он ответил на вопрос URA.RU относительно утверждения президента США Дональда Трампа о том, что глава Украины Владимир Зеленский якобы до сих пор не ознакомился с мирными предложениями Вашингтона.

Энергетическая политика Индии

Также Дмитрий Песков подчеркнул, что Индия как суверенное государство самостоятельно определяет свою политику закупок энергоресурсов. Он отметил, что страна действует исходя из экономической выгоды, выбирая наиболее приемлемых партнеров. По мнению Москвы, индийские власти будут и впредь придерживаться этого курса для обеспечения своих национальных интересов.

