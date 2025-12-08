В Wildberries прокомментировали новости о досудебной претензии от Aurus

Wildberries отмечает, что в основе работы лежит принцип добросовестности продавцов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Wildberries заявили, что не получали никаких досудебных претензий от бренда одежды Aurus Cashmere. При поступлении документов будет проведена дополнительная проверка.

«На данный момент мы не получали досудебную претензию от указанной компании», — рассказали в Wildberries РИА Новости. В компании напомнили, что маркетплейс выступает «онлайн-витриной», которая соединяет покупателей и продавцов. Каждый правообладатель может обратиться в компанию с запросом о защите его интеллектуальной собственности. Карточки товаров, которые по результатам проверки признаются контрафактными или нарушающими права правообладателей, подлежат блокировке.

Wildberries отмечает, что в основе работы платформы лежит принцип добросовестности продавцов. При акцепте оферты маркетплейса продавцы подтверждают, что их товары соответствуют требованиям законодательства, а также правилам площадки.

