В Wildberries прокомментировали новости о досудебной претензии от Aurus

В Wildberries заявили, что не получали никаких досудебных претензий от бренда одежды Aurus Cashmere. При поступлении документов будет проведена дополнительная проверка.
«На данный момент мы не получали досудебную претензию от указанной компании», — рассказали в Wildberries РИА Новости. В компании напомнили, что маркетплейс выступает «онлайн-витриной», которая соединяет покупателей и продавцов. Каждый правообладатель может обратиться в компанию с запросом о защите его интеллектуальной собственности. Карточки товаров, которые по результатам проверки признаются контрафактными или нарушающими права правообладателей, подлежат блокировке.
Wildberries отмечает, что в основе работы платформы лежит принцип добросовестности продавцов. При акцепте оферты маркетплейса продавцы подтверждают, что их товары соответствуют требованиям законодательства, а также правилам площадки.
Ранее стало известно, что бренд одежды Aurus Cashmere направил в адрес Wildberries досудебную претензию на сумму 1,2 миллиарда рублей. Основанием стали продажи на маркетплейсе одежды с использованием товарного знака Aurus. Представители бренда требуют от маркетплейса прекратить реализацию товаров якобы под брендом Aurus и изъять продукцию, которая, по их мнению, нарушает права правообладателя, из оборота.
