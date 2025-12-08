Володин призвал не допустить появление неонацизма, как на Украине, в других странах
Володин подчеркнул важность борьбы с переписыванием истории и фальсификацией фактов о Второй мирровой войне
Парламентской Ассамблее ОДКБ важно консолидированно противостоять попыткам переписать историю и фальсифицировать итоги Второй мировой войны на всем постсоветском пространстве. Об заявил Председатель ПА ОДКБ, спикер Госдумы России Вячеслав Володин на совместном заседании Совета и восемнадцатом пленарном заседании Ассамблеи. По его словам, речь идет о защите памяти о подвиге советского народа и недопущении искажения роли СССР в разгроме нацизма.
«Крайне важно, чтобы неонацизм не поднимал голову, где бы это ни происходило, не только на Украине, но и в других странах. И делать это надо в том числе в память о погибших в той тяжелейшей, самой жестокой войне, которая закончилась 80 лет назад. Консолидированно противостоять любым попыткам переписать историю, фальсифицировать итоги Второй мировой войны, перечеркнуть память о подвиге наших дедов и прадедов», — цитирует telegram-канал «Дума ТВ» Володина.
Он подчеркнул, что Парламентская Ассамблея разработала и приняла пакет модельных актов, направленных на борьбу с нацизмом. Эти документы, как уточнил спикер, призваны сформировать единый подход государств — участников ОДКБ к пресечению проявлений неонацизма, героизации пособников нацистов и искажению событий Второй мировой войны в публичном пространстве и образовательной сфере.
Ранее в России уже обращали внимание на случаи пересмотра исторических фактов в Европе и постсоветских странах. В МИД сообщали о систематическом удалении упоминаний о роли СССР и России во Второй мировой войне, героизации нацистских коллаборационистов и изменении учебных программ, что в Москве рассматривают как элемент целенаправленной кампании по пересмотру итогов войны.
