Зеленский: на переговорах «нет единого взгляда на Донбасс»
Блоком спорных положений мирного плана Зеленский назвал гарантии безопасности для Украины
Фото: Официальный сайт президента Украины
Участники переговоров по урегулированию конфликта на Украине по ‑прежнему расходятся во взглядах на будущее Донбасса. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Есть видения США, России и Украины, и у нас нет единого взгляда на Донбасс», — сказал Зеленский в телефонном интервью агентству Bloomberg. Он подчеркнул, что отдельные элементы мирного плана Вашингтона по Украине требуют дальнейшей проработки. Территориальные параметры будущего соглашения относятся к числу наиболее «деликатных» тем. Еще одним блоком спорных положений мирного плана Зеленский назвал гарантии безопасности для Украины.
Интервью Зеленского последовало после того, как президент США Дональд Трамп публично выразил недовольство тем, что украинский лидер до сих пор не ознакомился в полном объеме с подготовленным американской администрацией проектом мирного соглашения. По словам Трампа, он лично остановил восемь войн и сейчас стремится завершить еще один вооруженный конфликт.
Материал из сюжета:Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта
