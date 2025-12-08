Зеленский: на переговорах «нет единого взгляда на Донбасс»

Блоком спорных положений мирного плана Зеленский назвал гарантии безопасности для Украины Фото: Официальный сайт президента Украины

Участники переговоров по урегулированию конфликта на Украине по ‑прежнему расходятся во взглядах на будущее Донбасса. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Есть видения США, России и Украины, и у нас нет единого взгляда на Донбасс», — сказал Зеленский в телефонном интервью агентству Bloomberg. Он подчеркнул, что отдельные элементы мирного плана Вашингтона по Украине требуют дальнейшей проработки. Территориальные параметры будущего соглашения относятся к числу наиболее «деликатных» тем. Еще одним блоком спорных положений мирного плана Зеленский назвал гарантии безопасности для Украины.