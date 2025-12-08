Количество каналов в MAX выросло в шесть раз

Суммарное количество подписчиков каналов в МАХ превысило 28 миллионов человек Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Количество каналов, зарегистрированных в отечественном мессенджере МАХ за последний месяц, выросло в шесть раз и достигло почти 90 тысяч, а их совокупная аудитория превысила 28 миллионов пользователей. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса.

«За последний месяц мы фиксируем резкий рост интереса к каналам в МАХ: их количество увеличилось в шесть раз и достигло 87,7 тысячи, совокупная аудитория превысила 28 миллионов подписчиков», — говорится в сообщении. Представители мессенджера напомнили, что на прошлой неделе в национальном мессенджере появился первый канал-миллионник — им стал «Кремль.Новости». К также же отметке приближается и канал «Мир сегодня с Юрием Подолякой», у которого сейчас более 630 тысяч подписчиков.

В пресс-службе напомнили, что каналы в МАХ запустили в тестовом режиме 14 июля. Первый, закрытый этап длился два месяца, к нему подключились более 600 авторов из разных тематических ниш. Открытое тестирование стартовало 17 сентября. Присоединиться к нему могут блогеры категории «А+» с аудиторией от 10 тысяч подписчиков хотя бы в одной социальной сети и регистрацией в реестре Роскомнадзора, а также организации, подключившиеся к «Платформе для партнеров».

