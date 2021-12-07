Путин ответил Байдену на обвинения в конфликте на Украине

08 декабря 2021 в 01:42 Размер текста - 17 +

Путин указал на провокации Украины и НАТО Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин ответил на обвинения американского лидера Джо Байдена в обострении ситуации на Украине. Об этом заявили в пресс-службе Кремля. Сообщение опубликовано на сайте администрации президента. Отмечается, что Байден заявил о якобы «угрожающем» характере передвижений российских войск рядом с украинскими границами. Он обозначил санкционные меры, которые США и их союзники готовы применить в случае дальнейшей эскалации обстановки. В ответ Путин подчеркнул, что именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у рубежей РФ. Российский лидер также выразил серьезную озабоченность по поводу провокационных действий Киева против Донбасса и несоблюдение Минских соглашений. Переговоры лидеров России и США прошли 7 декабря. Видеовстреча длилась около двух часов. Беседа прошла в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. В Белом доме заявили, что главы государств обсудили двусторонний диалог по стратегической стабильности, ситуацию на Украине и совместную работу по Ирану. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент России Владимир Путин ответил на обвинения американского лидера Джо Байдена в обострении ситуации на Украине. Об этом заявили в пресс-службе Кремля. Сообщение опубликовано на сайте администрации президента. Отмечается, что Байден заявил о якобы «угрожающем» характере передвижений российских войск рядом с украинскими границами. Он обозначил санкционные меры, которые США и их союзники готовы применить в случае дальнейшей эскалации обстановки. В ответ Путин подчеркнул, что именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у рубежей РФ. Российский лидер также выразил серьезную озабоченность по поводу провокационных действий Киева против Донбасса и несоблюдение Минских соглашений. Переговоры лидеров России и США прошли 7 декабря. Видеовстреча длилась около двух часов. Беседа прошла в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. В Белом доме заявили, что главы государств обсудили двусторонний диалог по стратегической стабильности, ситуацию на Украине и совместную работу по Ирану.