Белый дом раскрыл детали переговоров Байдена и Путина

07 декабря 2021 в 23:40 Размер текста - 17 +

Видеовстреча Путина и Байдена длилась два часа Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден обсудили двусторонний диалог по стратегической стабильности, ситуацию на Украине и совместную работу по Ирану. Об этом сообщили в Белом доме. В Белом доме заявили, что на встрече с Путиным Байден выразил «озабоченность по поводу военной деятельности России на границе с Украиной, киберугроз и региональных проблем». Американский лидер заявил, что США и союзники ответят жесткими экономическими мерами при военной эскалации в отношении Украины, передает ТАСС. Кроме того, как сообщает Белый дом, Путин и Байден обсудили двусторонний диалог по кибербезопасности. Также лидеры стран затронули стратегическую стабильность. Отмечается, что Байден и Путин поручили своим помощникам развить обсуждавшиеся в ходе разговора темы. Переговоры лидеров России и США прошли 7 декабря. Видеовстреча длилась около двух часов. Беседа прошла в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков перед переговорами заявил, что президенты двух стран обсудят «кризисные темы». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден обсудили двусторонний диалог по стратегической стабильности, ситуацию на Украине и совместную работу по Ирану. Об этом сообщили в Белом доме. В Белом доме заявили, что на встрече с Путиным Байден выразил «озабоченность по поводу военной деятельности России на границе с Украиной, киберугроз и региональных проблем». Американский лидер заявил, что США и союзники ответят жесткими экономическими мерами при военной эскалации в отношении Украины, передает ТАСС. Кроме того, как сообщает Белый дом, Путин и Байден обсудили двусторонний диалог по кибербезопасности. Также лидеры стран затронули стратегическую стабильность. Отмечается, что Байден и Путин поручили своим помощникам развить обсуждавшиеся в ходе разговора темы. Переговоры лидеров России и США прошли 7 декабря. Видеовстреча длилась около двух часов. Беседа прошла в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков перед переговорами заявил, что президенты двух стран обсудят «кризисные темы».