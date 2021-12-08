В ООН нашли способ решить проблемы в отношениях России и США

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Здание ООН в Нью-Йорке и Иван Некрасов., оон нью йорк, организация объединенных наций
В ООН объяснили, как США и России поправить свои отношения Фото:

Россия и США должны решить проблемы в своих отношениях, связанные с Украиной, путем урегулирования разногласий и диалога на всех уровнях. С таким призывом выступила Организация объединенных наций (ООН).

«Мы призываем все соответствующие стороны и впредь сосредотачиваться на урегулировании разногласий посредством диалога на всех уровнях, на деэскалации напряженности и сохранении мира в регионе. Все игроки несут ответственность за обеспечение мирного урегулирования конфликта в соответствии с Минскими соглашениями», — передают «Известия» сообщение ООН.

Ранее президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден провели двухчасовые переговоры в формате видеоконференции. Одной из главных тем переговоров стала ситуация на Украине, пишет RT. Также президенты обсудили расширение НАТО и попытки организации «освоить» украинскую территорию, уточняет телеканал 360.

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Россия и США должны решить проблемы в своих отношениях, связанные с Украиной, путем урегулирования разногласий и диалога на всех уровнях. С таким призывом выступила Организация объединенных наций (ООН). «Мы призываем все соответствующие стороны и впредь сосредотачиваться на урегулировании разногласий посредством диалога на всех уровнях, на деэскалации напряженности и сохранении мира в регионе. Все игроки несут ответственность за обеспечение мирного урегулирования конфликта в соответствии с Минскими соглашениями», — передают «Известия» сообщение ООН. Ранее президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден провели двухчасовые переговоры в формате видеоконференции. Одной из главных тем переговоров стала ситуация на Украине, пишет RT. Также президенты обсудили расширение НАТО и попытки организации «освоить» украинскую территорию, уточняет телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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