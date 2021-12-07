В ХМАО мэрия заплатила ребенку за полученный на стройке перелом

08 декабря 2021 в 11:08 Размер текста - 17 +

Ребенок пострадал на стройке (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Администрация Нижневартовска проиграла суд и выплатила 100 тысяч рублей ребенку, который травмировался на стройке. Объект находился в собственности мэрии, однако не был огорожен, несмотря на требования закона. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО. «Ребенок, находясь с другими детьми на объекте незавершенного строительства, который располагается в непосредственной близости от детского спортивного учреждения, упал и получил травму. Длительный период времени мальчик проходил лечение в медицинском учреждении», — сказали в прокуратуре. В пресс-службе добавили, что в нарушение закона администрацией города объект не был законсервирован и огорожен. В результате этого были созданы условия для угрозы жизни и здоровью. Ребенок получил перелом ключицы. «Суд удовлетворил иск прокурора и взыскал с ответчика компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Решение суда исполнено в полном объеме», — заключили в прокуратуре. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Администрация Нижневартовска проиграла суд и выплатила 100 тысяч рублей ребенку, который травмировался на стройке. Объект находился в собственности мэрии, однако не был огорожен, несмотря на требования закона. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО. «Ребенок, находясь с другими детьми на объекте незавершенного строительства, который располагается в непосредственной близости от детского спортивного учреждения, упал и получил травму. Длительный период времени мальчик проходил лечение в медицинском учреждении», — сказали в прокуратуре. В пресс-службе добавили, что в нарушение закона администрацией города объект не был законсервирован и огорожен. В результате этого были созданы условия для угрозы жизни и здоровью. Ребенок получил перелом ключицы. «Суд удовлетворил иск прокурора и взыскал с ответчика компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Решение суда исполнено в полном объеме», — заключили в прокуратуре.