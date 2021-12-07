В ХМАО мэрия заплатила ребенку за полученный на стройке перелом

Администрация Нижневартовска проиграла суд и выплатила 100 тысяч рублей ребенку, который травмировался на стройке. Объект находился в собственности мэрии, однако не был огорожен, несмотря на требования закона. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО.
«Ребенок, находясь с другими детьми на объекте незавершенного строительства, который располагается в непосредственной близости от детского спортивного учреждения, упал и получил травму. Длительный период времени мальчик проходил лечение в медицинском учреждении», — сказали в прокуратуре.
В пресс-службе добавили, что в нарушение закона администрацией города объект не был законсервирован и огорожен. В результате этого были созданы условия для угрозы жизни и здоровью. Ребенок получил перелом ключицы. «Суд удовлетворил иск прокурора и взыскал с ответчика компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Решение суда исполнено в полном объеме», — заключили в прокуратуре.
Администрация Нижневартовска проиграла суд и выплатила 100 тысяч рублей ребенку, который травмировался на стройке. Объект находился в собственности мэрии, однако не был огорожен, несмотря на требования закона. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО. «Ребенок, находясь с другими детьми на объекте незавершенного строительства, который располагается в непосредственной близости от детского спортивного учреждения, упал и получил травму. Длительный период времени мальчик проходил лечение в медицинском учреждении», — сказали в прокуратуре. В пресс-службе добавили, что в нарушение закона администрацией города объект не был законсервирован и огорожен. В результате этого были созданы условия для угрозы жизни и здоровью. Ребенок получил перелом ключицы. «Суд удовлетворил иск прокурора и взыскал с ответчика компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Решение суда исполнено в полном объеме», — заключили в прокуратуре.