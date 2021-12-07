07 декабря 2021
06 декабря 2021

В ХМАО мэрия заплатила ребенку за полученный на стройке перелом

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство конгресс-холла на набережной реки Миасс к саммитам ШОС и БРИКС и апартаментов на улице Труда. Челябинск, улица труда, заброшенная стройка
Ребенок пострадал на стройке (архивное фото) Фото:

Администрация Нижневартовска проиграла суд и выплатила 100 тысяч рублей ребенку, который травмировался на стройке. Объект находился в собственности мэрии, однако не был огорожен, несмотря на требования закона. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

«Ребенок, находясь с другими детьми на объекте незавершенного строительства, который располагается в непосредственной близости от детского спортивного учреждения, упал и получил травму. Длительный период времени мальчик проходил лечение в медицинском учреждении», — сказали в прокуратуре.

В пресс-службе добавили, что в нарушение закона администрацией города объект не был законсервирован и огорожен. В результате этого были созданы условия для угрозы жизни и здоровью. Ребенок получил перелом ключицы. «Суд удовлетворил иск прокурора и взыскал с ответчика компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Решение суда исполнено в полном объеме», — заключили в прокуратуре.

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Администрация Нижневартовска проиграла суд и выплатила 100 тысяч рублей ребенку, который травмировался на стройке. Объект находился в собственности мэрии, однако не был огорожен, несмотря на требования закона. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО. «Ребенок, находясь с другими детьми на объекте незавершенного строительства, который располагается в непосредственной близости от детского спортивного учреждения, упал и получил травму. Длительный период времени мальчик проходил лечение в медицинском учреждении», — сказали в прокуратуре. В пресс-службе добавили, что в нарушение закона администрацией города объект не был законсервирован и огорожен. В результате этого были созданы условия для угрозы жизни и здоровью. Ребенок получил перелом ключицы. «Суд удовлетворил иск прокурора и взыскал с ответчика компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Решение суда исполнено в полном объеме», — заключили в прокуратуре.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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