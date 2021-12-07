07 декабря 2021
06 декабря 2021

Таксист подсмотрел пароли пермячки и снял с ее карты 67 тысяч

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, такси, шашка
Таксисту за кражу может грозить до 6 лет лишения свободы Фото:

В Перми таксист украл у своей пассажирки с карт более 67 тысяч рублей. Он воспользовался телефоном, который пермячка оставила в машине, подсмотрев пароли. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Пермскому краю.

«Зная доступ к телефону, злоумышленник похитил с карт более 67 тысяч рублей, которыми распорядился по своему усмотрению», — сообщает пресс-служба. Таксист подвозил жительницу Перми до дачи. Доехав, пермячка забыла свой телефон в такси, чем злоумышленник и воспользовался.

Водитель, оказавшийся уроженцем Астраханской области, ранее уже был неоднократно судим за тяжкие преступления. Его будут судить по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета). Мужчине может грозить до 6 лет лишения свободы.

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В Перми таксист украл у своей пассажирки с карт более 67 тысяч рублей. Он воспользовался телефоном, который пермячка оставила в машине, подсмотрев пароли. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Пермскому краю. «Зная доступ к телефону, злоумышленник похитил с карт более 67 тысяч рублей, которыми распорядился по своему усмотрению», — сообщает пресс-служба. Таксист подвозил жительницу Перми до дачи. Доехав, пермячка забыла свой телефон в такси, чем злоумышленник и воспользовался. Водитель, оказавшийся уроженцем Астраханской области, ранее уже был неоднократно судим за тяжкие преступления. Его будут судить по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета). Мужчине может грозить до 6 лет лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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