Таксист подсмотрел пароли пермячки и снял с ее карты 67 тысяч

08 декабря 2021 в 11:40 Размер текста - 17 +

Таксисту за кражу может грозить до 6 лет лишения свободы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Перми таксист украл у своей пассажирки с карт более 67 тысяч рублей. Он воспользовался телефоном, который пермячка оставила в машине, подсмотрев пароли. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Пермскому краю. «Зная доступ к телефону, злоумышленник похитил с карт более 67 тысяч рублей, которыми распорядился по своему усмотрению», — сообщает пресс-служба. Таксист подвозил жительницу Перми до дачи. Доехав, пермячка забыла свой телефон в такси, чем злоумышленник и воспользовался. Водитель, оказавшийся уроженцем Астраханской области, ранее уже был неоднократно судим за тяжкие преступления. Его будут судить по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета). Мужчине может грозить до 6 лет лишения свободы. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Перми таксист украл у своей пассажирки с карт более 67 тысяч рублей. Он воспользовался телефоном, который пермячка оставила в машине, подсмотрев пароли. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Пермскому краю. «Зная доступ к телефону, злоумышленник похитил с карт более 67 тысяч рублей, которыми распорядился по своему усмотрению», — сообщает пресс-служба. Таксист подвозил жительницу Перми до дачи. Доехав, пермячка забыла свой телефон в такси, чем злоумышленник и воспользовался. Водитель, оказавшийся уроженцем Астраханской области, ранее уже был неоднократно судим за тяжкие преступления. Его будут судить по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета). Мужчине может грозить до 6 лет лишения свободы.