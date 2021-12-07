Таксист подсмотрел пароли пермячки и снял с ее карты 67 тысяч

В Перми таксист украл у своей пассажирки с карт более 67 тысяч рублей. Он воспользовался телефоном, который пермячка оставила в машине, подсмотрев пароли. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Пермскому краю.
«Зная доступ к телефону, злоумышленник похитил с карт более 67 тысяч рублей, которыми распорядился по своему усмотрению», — сообщает пресс-служба. Таксист подвозил жительницу Перми до дачи. Доехав, пермячка забыла свой телефон в такси, чем злоумышленник и воспользовался.
Водитель, оказавшийся уроженцем Астраханской области, ранее уже был неоднократно судим за тяжкие преступления. Его будут судить по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета). Мужчине может грозить до 6 лет лишения свободы.
В Перми таксист украл у своей пассажирки с карт более 67 тысяч рублей. Он воспользовался телефоном, который пермячка оставила в машине, подсмотрев пароли. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Пермскому краю. «Зная доступ к телефону, злоумышленник похитил с карт более 67 тысяч рублей, которыми распорядился по своему усмотрению», — сообщает пресс-служба. Таксист подвозил жительницу Перми до дачи. Доехав, пермячка забыла свой телефон в такси, чем злоумышленник и воспользовался. Водитель, оказавшийся уроженцем Астраханской области, ранее уже был неоднократно судим за тяжкие преступления. Его будут судить по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета). Мужчине может грозить до 6 лет лишения свободы.