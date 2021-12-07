Кондукторы Екатеринбурга требуют перерасчета зарплаты

Сотрудники екатеринбургского «Гортранса» намерены добиться перерасчета зарплаты. Об этом URA.RU сообщила председатель свердловского отделения профсоюза работников автотранспорта Ольга Майер. Заседание суда состоится 10 декабря.
«Исковое заявление о перерасчете заработной платы, выплаты недополученной заработной платы, процентов на несвоевременную выплату заработной платы и денежной компенсации за моральный вред. Спрогнозировать исход заседания именно 10 декабря сложно. Надеемся, что будет вынесено решение», — сообщает Ольга. На предыдущем заседании 22 ноября слушание дела было перенесено с причиной истребования доказательств.
Водители и кондукторы предприятия неоднократно жаловались из-за недоплат со стороны ЕМУП «Гортранс». Сначала работники предприятия обратились в прокуратуру с коллективной жалобой о несоблюдении федерального отраслевого соглашения, а также коллективного договора предприятия, затем их дело передали в суд. «Государственной инспекцией труда установлена законность требований работников. Некоторыми работниками уже поданы исковые заявления в суды общей юрисдикции в связи с неисполнением работодателями обязанностей по выплате заработной платы согласно требований Отраслевого соглашения», — сообщается на сайте профорганизации. Вслед за этим члены профсоюза открыли сбор подписей к полпреду президента в УрФО Владимиру Якушеву и собрали более трех тысяч на 343 листах.
Иск в суд, судя по записи на сайте Ленинского районного суда, поступил 27 апреля текущего года. Первое рассмотрение дела началось 28 июня, и каждый раз дело начинали сначала по причине вступления в дело третьих сторон. В Гортрансе от комментариев воздержались.
В августе текущего года от Федерации профсоюзов Свердловской области уже поступило обращение с просьбой повысить стоимость проезда ради повышения зарплат сотрудников общественного транспорта. С подобным предложением предприятие «Гортранс» обратилось в мэрию, а следом перед мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым отчитался профильный вице-мэр Алексей Бубнов, предложив поднять цену в наземном общественном транспорте до 37 рублей.
Сотрудники екатеринбургского «Гортранса» намерены добиться перерасчета зарплаты. Об этом URA.RU сообщила председатель свердловского отделения профсоюза работников автотранспорта Ольга Майер. Заседание суда состоится 10 декабря. «Исковое заявление о перерасчете заработной платы, выплаты недополученной заработной платы, процентов на несвоевременную выплату заработной платы и денежной компенсации за моральный вред. Спрогнозировать исход заседания именно 10 декабря сложно. Надеемся, что будет вынесено решение», — сообщает Ольга. На предыдущем заседании 22 ноября слушание дела было перенесено с причиной истребования доказательств. Водители и кондукторы предприятия неоднократно жаловались из-за недоплат со стороны ЕМУП «Гортранс». Сначала работники предприятия обратились в прокуратуру с коллективной жалобой о несоблюдении федерального отраслевого соглашения, а также коллективного договора предприятия, затем их дело передали в суд. «Государственной инспекцией труда установлена законность требований работников. Некоторыми работниками уже поданы исковые заявления в суды общей юрисдикции в связи с неисполнением работодателями обязанностей по выплате заработной платы согласно требований Отраслевого соглашения», — сообщается на сайте профорганизации. Вслед за этим члены профсоюза открыли сбор подписей к полпреду президента в УрФО Владимиру Якушеву и собрали более трех тысяч на 343 листах. Иск в суд, судя по записи на сайте Ленинского районного суда, поступил 27 апреля текущего года. Первое рассмотрение дела началось 28 июня, и каждый раз дело начинали сначала по причине вступления в дело третьих сторон. В Гортрансе от комментариев воздержались. В августе текущего года от Федерации профсоюзов Свердловской области уже поступило обращение с просьбой повысить стоимость проезда ради повышения зарплат сотрудников общественного транспорта. С подобным предложением предприятие «Гортранс» обратилось в мэрию, а следом перед мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым отчитался профильный вице-мэр Алексей Бубнов, предложив поднять цену в наземном общественном транспорте до 37 рублей.