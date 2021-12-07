Кондукторы Екатеринбурга требуют перерасчета зарплаты

Кондукторы и водители судятся с «Гортрансом» уже более полугода Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудники екатеринбургского «Гортранса» намерены добиться перерасчета зарплаты. Об этом URA.RU сообщила председатель свердловского отделения профсоюза работников автотранспорта Ольга Майер. Заседание суда состоится 10 декабря.

«Исковое заявление о перерасчете заработной платы, выплаты недополученной заработной платы, процентов на несвоевременную выплату заработной платы и денежной компенсации за моральный вред. Спрогнозировать исход заседания именно 10 декабря сложно. Надеемся, что будет вынесено решение», — сообщает Ольга. На предыдущем заседании 22 ноября слушание дела было перенесено с причиной истребования доказательств.

Водители и кондукторы предприятия неоднократно жаловались из-за недоплат со стороны ЕМУП «Гортранс». Сначала работники предприятия обратились в прокуратуру с коллективной жалобой о несоблюдении федерального отраслевого соглашения, а также коллективного договора предприятия, затем их дело передали в суд. «Государственной инспекцией труда установлена законность требований работников. Некоторыми работниками уже поданы исковые заявления в суды общей юрисдикции в связи с неисполнением работодателями обязанностей по выплате заработной платы согласно требований Отраслевого соглашения», — сообщается на сайте профорганизации. Вслед за этим члены профсоюза открыли сбор подписей к полпреду президента в УрФО Владимиру Якушеву и собрали более трех тысяч на 343 листах.

Иск в суд, судя по записи на сайте Ленинского районного суда, поступил 27 апреля текущего года. Первое рассмотрение дела началось 28 июня, и каждый раз дело начинали сначала по причине вступления в дело третьих сторон. В Гортрансе от комментариев воздержались.

В августе текущего года от Федерации профсоюзов Свердловской области уже поступило обращение с просьбой повысить стоимость проезда ради повышения зарплат сотрудников общественного транспорта. С подобным предложением предприятие «Гортранс» обратилось в мэрию, а следом перед мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым отчитался профильный вице-мэр Алексей Бубнов, предложив поднять цену в наземном общественном транспорте до 37 рублей.