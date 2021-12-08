В Госдуме предложили расширить льготы для части силовиков

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание областной думы. Курган , прокурор, прокуратура
Прокуроры и сотрудники Следственного комитета могут получить статус ветеранов боевых действий Фото:

Прокурорам и сотрудникам Следственного комитета РФ, работавшим в Чеченской республике в 1994—1996 годах и в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, могут дать особый статус ветеранов боевых действия. С такой инициативой выступили в Комитете Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов.

«Комитет Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендует нижней палате парламента принять в первом чтении правительственный законопроект о наделении статусом ветеранов боевых действий прокуроров и следователей СК, исполнявших служебные обязанности в условиях вооруженного конфликта в Чеченской республике. Поправки предлагается внести в закон „О ветеранах“», — передает ТАСС сообщение авторов инициативы.

Впервые такая инициатива прозвучала в октябре 2021 года. Соответствующий документ появился в Системе обеспечения законодательной деятельности.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Прокурорам и сотрудникам Следственного комитета РФ, работавшим в Чеченской республике в 1994—1996 годах и в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, могут дать особый статус ветеранов боевых действия. С такой инициативой выступили в Комитете Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов. «Комитет Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендует нижней палате парламента принять в первом чтении правительственный законопроект о наделении статусом ветеранов боевых действий прокуроров и следователей СК, исполнявших служебные обязанности в условиях вооруженного конфликта в Чеченской республике. Поправки предлагается внести в закон „О ветеранах“», — передает ТАСС сообщение авторов инициативы. Впервые такая инициатива прозвучала в октябре 2021 года. Соответствующий документ появился в Системе обеспечения законодательной деятельности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...