В Госдуме предложили расширить льготы для части силовиков

Прокуроры и сотрудники Следственного комитета могут получить статус ветеранов боевых действий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прокурорам и сотрудникам Следственного комитета РФ, работавшим в Чеченской республике в 1994—1996 годах и в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, могут дать особый статус ветеранов боевых действия. С такой инициативой выступили в Комитете Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов.

«Комитет Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендует нижней палате парламента принять в первом чтении правительственный законопроект о наделении статусом ветеранов боевых действий прокуроров и следователей СК, исполнявших служебные обязанности в условиях вооруженного конфликта в Чеченской республике. Поправки предлагается внести в закон „О ветеранах“», — передает ТАСС сообщение авторов инициативы.

Впервые такая инициатива прозвучала в октябре 2021 года. Соответствующий документ появился в Системе обеспечения законодательной деятельности.