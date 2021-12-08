Политологи ожидают продления мер поддержки от правительства РФ

08 декабря 2021 в 14:25 Размер текста - 17 +

Семьям продолжат помогать с покупкой жилья, считает Петр Кирьян Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Правительство РФ будет продолжать поддерживать российские семьи и пострадавшие в пандемию отрасли. Таким мнением с URA.RU поделился руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. Заседание правительства РФ прошло 7 декабря. На нем было принято решение о выделении средств в целях поддержки учреждений культуры, а также учреждений, осуществляющих образовательную, научную и медицинскую деятельность. Также деньги выделили на пособия для детей от 8 до 17 лет в связи с увеличением их численности. Средства также предусмотрели на погашение обязательств по ипотеке под 7%. «Я думаю, что это один из элементов, будут еще. Если мы обратим внимание на возраст, на кого ориентирована поддержка, предыдущие лет пять было по маленьким детям и по семьям с маленькими детьми. А сейчас поддержка направлена на детей до совершеннолетия. А с точки зрения каких-то дополнительных мер, я думаю, что мы увидим похожие вещи по здравоохранению и по рынку жилья, я думаю, продолжится программа. Потому, что вопрос значимый, особенно для регионов», — сказал Петр Кирьян. По его мнению, необходимы особые условия ипотеки или субсидирования строительства. «Просто это одним заседанием не охватить. Та льготная ипотека для больших мегаполисов, которая закончилась в июле, в таком виде не повторится, но будет какой-то другой механизм. Рождение детей — это дополнительные расходы, поэтому нужны меры поддержки, либо датирования процентной ставки», — отметил руководитель лаборатории. Преподаватель политических наук, политолог Анатолий Никифоров отметил, что решения правительства в основном направлены на социальные программы. «Что касается выплат по детям — необходимая норма. То, что сейчас эта программа работает при сегодняшних проблемах с экономикой — очень даже здорово. Выделение средств на региональные проблемы — это развитие регионов, развитие их социальных программ по поддержке пенсионеров, малоимущих, программ, которые направлены на социальные нужды граждан», — сообщил политолог. Никифоров также отметил важность поддержки учреждений культуры. «Это самая пострадавшая отрасль. Работники и деятели культуры несут серьезные потери, как и сервис. Прогремело достаточно много скандалов с разворовыванием средств, нецелевым использованием. Чтобы не было перекосов, поддержка продолжается, и она более подконтрольная», — заключил собеседник URA.RU. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Правительство РФ будет продолжать поддерживать российские семьи и пострадавшие в пандемию отрасли. Таким мнением с URA.RU поделился руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. Заседание правительства РФ прошло 7 декабря. На нем было принято решение о выделении средств в целях поддержки учреждений культуры, а также учреждений, осуществляющих образовательную, научную и медицинскую деятельность. Также деньги выделили на пособия для детей от 8 до 17 лет в связи с увеличением их численности. Средства также предусмотрели на погашение обязательств по ипотеке под 7%. «Я думаю, что это один из элементов, будут еще. Если мы обратим внимание на возраст, на кого ориентирована поддержка, предыдущие лет пять было по маленьким детям и по семьям с маленькими детьми. А сейчас поддержка направлена на детей до совершеннолетия. А с точки зрения каких-то дополнительных мер, я думаю, что мы увидим похожие вещи по здравоохранению и по рынку жилья, я думаю, продолжится программа. Потому, что вопрос значимый, особенно для регионов», — сказал Петр Кирьян. По его мнению, необходимы особые условия ипотеки или субсидирования строительства. «Просто это одним заседанием не охватить. Та льготная ипотека для больших мегаполисов, которая закончилась в июле, в таком виде не повторится, но будет какой-то другой механизм. Рождение детей — это дополнительные расходы, поэтому нужны меры поддержки, либо датирования процентной ставки», — отметил руководитель лаборатории. Преподаватель политических наук, политолог Анатолий Никифоров отметил, что решения правительства в основном направлены на социальные программы. «Что касается выплат по детям — необходимая норма. То, что сейчас эта программа работает при сегодняшних проблемах с экономикой — очень даже здорово. Выделение средств на региональные проблемы — это развитие регионов, развитие их социальных программ по поддержке пенсионеров, малоимущих, программ, которые направлены на социальные нужды граждан», — сообщил политолог. Никифоров также отметил важность поддержки учреждений культуры. «Это самая пострадавшая отрасль. Работники и деятели культуры несут серьезные потери, как и сервис. Прогремело достаточно много скандалов с разворовыванием средств, нецелевым использованием. Чтобы не было перекосов, поддержка продолжается, и она более подконтрольная», — заключил собеседник URA.RU.