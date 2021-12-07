07 декабря 2021

Пермские власти анонсировали строительство четырех портов на Каме

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, река, порт, порт пермь
Новые порты разместят в Перми, Березниках, Соликамске и Чайковском Фото:

В Пермском крае планируется построить новые порты на реке Кама. Они будут созданы в Перми, Березниках, Соликамске и Чайковском, сообщил министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона Дмитрий Беланович на заседании краевого правительства.

«Запланировано восстановление пермской судоверфи, строительство четырех новых портов в городах Березники, Соликамск, Пермь, Чайковский», — заявил Беланович. По его словам, развитие речного судоходства позволит вывести до 1 млн кубических метров древесины из труднодоступных лесов, что увеличит валовый региональный продукт на 1 млрд рублей.

Стоимость проекта в министерстве оценивают в 23,3 млрд рублей, а ввести порты в эксплуатацию планируется с 2024 по 2030 годы. Еще 7,2 млрд рублей Беланович хочет потратить на создание в регионе 21 пассажирского причала и строительство 10 пассажирских судов для развития водного туризма. Большую часть средств (22,5 млрд) министр планирует привлечь из внебюджетных источников, еще 7,5 млрд, по его данным, предоставит федеральный бюджет. На плечи региональной казны лягут лишь 300 млн рублей.

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В Пермском крае планируется построить новые порты на реке Кама. Они будут созданы в Перми, Березниках, Соликамске и Чайковском, сообщил министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона Дмитрий Беланович на заседании краевого правительства. «Запланировано восстановление пермской судоверфи, строительство четырех новых портов в городах Березники, Соликамск, Пермь, Чайковский», — заявил Беланович. По его словам, развитие речного судоходства позволит вывести до 1 млн кубических метров древесины из труднодоступных лесов, что увеличит валовый региональный продукт на 1 млрд рублей. Стоимость проекта в министерстве оценивают в 23,3 млрд рублей, а ввести порты в эксплуатацию планируется с 2024 по 2030 годы. Еще 7,2 млрд рублей Беланович хочет потратить на создание в регионе 21 пассажирского причала и строительство 10 пассажирских судов для развития водного туризма. Большую часть средств (22,5 млрд) министр планирует привлечь из внебюджетных источников, еще 7,5 млрд, по его данным, предоставит федеральный бюджет. На плечи региональной казны лягут лишь 300 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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