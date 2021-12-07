Московский онколог обсудил в Кургане передовое лечение рака

Замдиректора НМИЦ им. Н.Н. Блохина Тигран Геворкян — куратор Курганской области по злокачественным новообразованиям (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Заместитель директора по координации федеральных проектов онкоцентра им. Н.Н. Блохина Тигран Геворкян провел встречу в курганском территориальном фонде медстрахования. Разговор шел о диагностике и передовых методах лечения рака.

«В ходе встречи обсудили все этапы оказания медицинской помощи онкобольным в Зауралье. Более подробно остановились на проблемах диагностики и лечения злокачественных новообразований на первичном этапе оказания медицинской помощи. Как отметил московский онколог Тигран Геворкян, сейчас существуют такие лекарства, которые позволяют бороться с раком и побеждать его без хирургического вмешательства, а в результате говорить о том, что пациент полностью излечился», — сообщили в пресс-службе ТФ ОМС.

Геворкян отметил, что в 2021 году для жителей Курганской области провели 639 молекулярно-генетических исследований в рамках базовой программы ОМС. Это гораздо больше, чем в прошлом году (было всего 78). Исследования проводят в спецлабораториях других регионов, чаще в Свердловской области. Они позволяют выявить патологии в организме человека на ранней стадии. Также он рассказал, что для реализации передовых методик и схем лечения пациентов с онкологией врачи центра им. Н.Н. Блохина уже три года обучают региональных онкологов на местах. Руководитель курганского ТФ ОМС Сергей Сахатский сообщил, что в этом году в больницах региона используют схемы лечения по профилю «онкология» более высокого уровня. В дневных стационарах Курганского онкодиспансера и Курганской поликлиники № 1 работают центры амбулаторной онкологической помощи. В планах открыть такие центры на базе еще нескольких зауральских больниц.