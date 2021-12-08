Боярский едва сдержал слезы на прощании с Ниной Ургант. Видео

08 декабря 2021 в 17:58 Размер текста - 17 +

Михаил Боярский переживает из-за смерти артистки Фото: Владимир Андреев © URA.RU Актер Михаил Боярский чуть не расплакался на прощании с ушедшей из жизни народной артисткой РСФСР, актрисой театра и кино Ниной Ургант. Она умерла в Санкт-Петербурге, там же проходило прощанье с артисткой. «Я пришел, чтобы знали моя мама и отец, что я передал соболезнования. Тетя Нина — это член семьи, который ушел. Теперь очень-очень пусто», — приводит речь Боярского «Пятый канал». Помимо этого, артист отметил, что Ургант была для него близким человеком. Кроме личных качеств женщины он указал, что Нина Ургант была великой актрисой. Бабушки телеведущего Ивана Урганта не стало в начале декабря этого года. Ей было 92 года. Смерть наступила от возраста, а не от болезней, прокомментировали представители Александринского театра, где и состоялась церемония прощания. Родные знаменитости поделились воспоминаниями, какой она была. Так, сам Иван Ургант вспомнил, как его любила бабушка, как они подолгу разговаривали и пили чай. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким актрисы. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Актер Михаил Боярский чуть не расплакался на прощании с ушедшей из жизни народной артисткой РСФСР, актрисой театра и кино Ниной Ургант. Она умерла в Санкт-Петербурге, там же проходило прощанье с артисткой. «Я пришел, чтобы знали моя мама и отец, что я передал соболезнования. Тетя Нина — это член семьи, который ушел. Теперь очень-очень пусто», — приводит речь Боярского «Пятый канал». Помимо этого, артист отметил, что Ургант была для него близким человеком. Кроме личных качеств женщины он указал, что Нина Ургант была великой актрисой. Бабушки телеведущего Ивана Урганта не стало в начале декабря этого года. Ей было 92 года. Смерть наступила от возраста, а не от болезней, прокомментировали представители Александринского театра, где и состоялась церемония прощания. Родные знаменитости поделились воспоминаниями, какой она была. Так, сам Иван Ургант вспомнил, как его любила бабушка, как они подолгу разговаривали и пили чай. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким актрисы.