Телеведущий Иван Ургант поделился воспоминаниями об умершей актрисе Нине Ургант. На своей странице в Instagram он рассказал, как приезжал к бабушке в детстве.
«Ей почти 50, я только родился… А она выбрала и начала любить. Спектакли, театр, съемки, концерты, халтуры. „Ванята, приезжай“, и я на двойке автобусе с Невского и к ней. Сначала кормит, потом чай пьем, разговариваем. Я и она. И коты», — написал Ургант.
Телеведущий вспомнил, как они с бабушкой вместе читали книги и ездили на дачу. «Лампу выключаю и смотрю в темноте на ее дверь приоткрытую и ничего на свете не боюсь. И засыпаю. Так крепко и глубоко, как никогда больше в жизни спать не буду», — добавил Ургант.
Нина Ургант ушла из жизни 3 декабря. Ей было 92 года. Актриса снялась в более, чем 50 фильмах. Одной из самых известных работ являлась роль медсестры Раи в «Белорусском вокзале» режиссера Андрея Смирнова. По словам ее коллеги, актрисы Зои Зелинской, Нина Ургант казалась очень одиноким человеком.
Телеведущий Иван Ургант поделился воспоминаниями об умершей актрисе Нине Ургант. На своей странице в Instagram он рассказал, как приезжал к бабушке в детстве. «Ей почти 50, я только родился… А она выбрала и начала любить. Спектакли, театр, съемки, концерты, халтуры. „Ванята, приезжай“, и я на двойке автобусе с Невского и к ней. Сначала кормит, потом чай пьем, разговариваем. Я и она. И коты», — написал Ургант. Телеведущий вспомнил, как они с бабушкой вместе читали книги и ездили на дачу. «Лампу выключаю и смотрю в темноте на ее дверь приоткрытую и ничего на свете не боюсь. И засыпаю. Так крепко и глубоко, как никогда больше в жизни спать не буду», — добавил Ургант. Нина Ургант ушла из жизни 3 декабря. Ей было 92 года. Актриса снялась в более, чем 50 фильмах. Одной из самых известных работ являлась роль медсестры Раи в «Белорусском вокзале» режиссера Андрея Смирнова. По словам ее коллеги, актрисы Зои Зелинской, Нина Ургант казалась очень одиноким человеком. Публикация от Иван Ургант (@urgantcom)