03 декабря 2021

Иван Ургант поделился воспоминаниями об умершей бабушке Нине. «Меня выбрала и начала любить»

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Народная премия E1.RU. Екатеринбург, ургант иван
Ургант почтил память своей бабушки Нины Фото:

Телеведущий Иван Ургант поделился воспоминаниями об умершей актрисе Нине Ургант. На своей странице в Instagram он рассказал, как приезжал к бабушке в детстве.

«Ей почти 50, я только родился… А она выбрала и начала любить. Спектакли, театр, съемки, концерты, халтуры. „Ванята, приезжай“, и я на двойке автобусе с Невского и к ней. Сначала кормит, потом чай пьем, разговариваем. Я и она. И коты», — написал Ургант.

Телеведущий вспомнил, как они с бабушкой вместе читали книги и ездили на дачу. «Лампу выключаю и смотрю в темноте на ее дверь приоткрытую и ничего на свете не боюсь. И засыпаю. Так крепко и глубоко, как никогда больше в жизни спать не буду», — добавил Ургант.

Нина Ургант ушла из жизни 3 декабря. Ей было 92 года. Актриса снялась в более, чем 50 фильмах. Одной из самых известных работ являлась роль медсестры Раи в «Белорусском вокзале» режиссера Андрея Смирнова. По словам ее коллеги, актрисы Зои Зелинской, Нина Ургант казалась очень одиноким человеком.

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Телеведущий Иван Ургант поделился воспоминаниями об умершей актрисе Нине Ургант. На своей странице в Instagram он рассказал, как приезжал к бабушке в детстве. «Ей почти 50, я только родился… А она выбрала и начала любить. Спектакли, театр, съемки, концерты, халтуры. „Ванята, приезжай“, и я на двойке автобусе с Невского и к ней. Сначала кормит, потом чай пьем, разговариваем. Я и она. И коты», — написал Ургант. Телеведущий вспомнил, как они с бабушкой вместе читали книги и ездили на дачу. «Лампу выключаю и смотрю в темноте на ее дверь приоткрытую и ничего на свете не боюсь. И засыпаю. Так крепко и глубоко, как никогда больше в жизни спать не буду», — добавил Ургант. Нина Ургант ушла из жизни 3 декабря. Ей было 92 года. Актриса снялась в более, чем 50 фильмах. Одной из самых известных работ являлась роль медсестры Раи в «Белорусском вокзале» режиссера Андрея Смирнова. По словам ее коллеги, актрисы Зои Зелинской, Нина Ургант казалась очень одиноким человеком. Публикация от Иван Ургант (@urgantcom)
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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