Иван Ургант поделился воспоминаниями об умершей бабушке Нине. «Меня выбрала и начала любить»

04 декабря 2021 в 01:42 Размер текста - 17 +

Ургант почтил память своей бабушки Нины Фото: Анна Майорова © URA.RU Телеведущий Иван Ургант поделился воспоминаниями об умершей актрисе Нине Ургант. На своей странице в Instagram он рассказал, как приезжал к бабушке в детстве. «Ей почти 50, я только родился… А она выбрала и начала любить. Спектакли, театр, съемки, концерты, халтуры. „Ванята, приезжай“, и я на двойке автобусе с Невского и к ней. Сначала кормит, потом чай пьем, разговариваем. Я и она. И коты», — написал Ургант. Телеведущий вспомнил, как они с бабушкой вместе читали книги и ездили на дачу. «Лампу выключаю и смотрю в темноте на ее дверь приоткрытую и ничего на свете не боюсь. И засыпаю. Так крепко и глубоко, как никогда больше в жизни спать не буду», — добавил Ургант. Нина Ургант ушла из жизни 3 декабря. Ей было 92 года. Актриса снялась в более, чем 50 фильмах. Одной из самых известных работ являлась роль медсестры Раи в «Белорусском вокзале» режиссера Андрея Смирнова. По словам ее коллеги, актрисы Зои Зелинской, Нина Ургант казалась очень одиноким человеком. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Иван Ургант (@urgantcom) Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Телеведущий Иван Ургант поделился воспоминаниями об умершей актрисе Нине Ургант. На своей странице в Instagram он рассказал, как приезжал к бабушке в детстве. «Ей почти 50, я только родился… А она выбрала и начала любить. Спектакли, театр, съемки, концерты, халтуры. „Ванята, приезжай“, и я на двойке автобусе с Невского и к ней. Сначала кормит, потом чай пьем, разговариваем. Я и она. И коты», — написал Ургант. Телеведущий вспомнил, как они с бабушкой вместе читали книги и ездили на дачу. «Лампу выключаю и смотрю в темноте на ее дверь приоткрытую и ничего на свете не боюсь. И засыпаю. Так крепко и глубоко, как никогда больше в жизни спать не буду», — добавил Ургант. Нина Ургант ушла из жизни 3 декабря. Ей было 92 года. Актриса снялась в более, чем 50 фильмах. Одной из самых известных работ являлась роль медсестры Раи в «Белорусском вокзале» режиссера Андрея Смирнова. По словам ее коллеги, актрисы Зои Зелинской, Нина Ургант казалась очень одиноким человеком. Публикация от Иван Ургант (@urgantcom)