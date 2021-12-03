Актриса Нина Ургант умерла

Актрисе было 92 годаФото: Григорий Сысоев, РИА «Новости»
Народная артистка РСФСР, актриса театра и кино, бабушка телеведущего Ивана Урганта Нина умерла в Санкт-Петербурге. Ей было 92 года.
«Подтверждаем. Сегодня умерла дома. Она не болела, просто ей было много лет», — передает telegram-канал «Подъем» информацию Александринского театра, где Ургант проработала более 30 лет.
Нина Ургант родилась 4 сентября 1929 года в городе Луга Ленинградской области. В 1953 году окончила Ленинградский театральный институт имени Островского. В кино актриса дебютировала в 1954 году в роли Олечки в фильме «Укротительница тигров». Одной из самых известных работ Ургант стала роль медсестры Раи в «Белорусском вокзале» режиссера Андрея Смирнова. Всего на счету Нины Ургант десятки ролей в фильмах.
Сын Нины Ургант Андрей — советский и российский актер, телеведущий. Внук актрисы Иван — известный шоумен, актер и музыкант.
Народная артистка РСФСР, актриса театра и кино, бабушка телеведущего Ивана Урганта Нина умерла в Санкт-Петербурге. Ей было 92 года. «Подтверждаем. Сегодня умерла дома. Она не болела, просто ей было много лет», — передает telegram-канал «Подъем» информацию Александринского театра, где Ургант проработала более 30 лет. Нина Ургант родилась 4 сентября 1929 года в городе Луга Ленинградской области. В 1953 году окончила Ленинградский театральный институт имени Островского. В кино актриса дебютировала в 1954 году в роли Олечки в фильме «Укротительница тигров». Одной из самых известных работ Ургант стала роль медсестры Раи в «Белорусском вокзале» режиссера Андрея Смирнова. Всего на счету Нины Ургант десятки ролей в фильмах. Сын Нины Ургант Андрей — советский и российский актер, телеведущий. Внук актрисы Иван — известный шоумен, актер и музыкант.