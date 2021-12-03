Актриса Нина Ургант умерла

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Актрисе было 92 года Фото:

Народная артистка РСФСР, актриса театра и кино, бабушка телеведущего Ивана Урганта Нина умерла в Санкт-Петербурге. Ей было 92 года.

«Подтверждаем. Сегодня умерла дома. Она не болела, просто ей было много лет», — передает telegram-канал «Подъем» информацию Александринского театра, где Ургант проработала более 30 лет.

Нина Ургант родилась 4 сентября 1929 года в городе Луга Ленинградской области. В 1953 году окончила Ленинградский театральный институт имени Островского. В кино актриса дебютировала в 1954 году в роли Олечки в фильме «Укротительница тигров». Одной из самых известных работ Ургант стала роль медсестры Раи в «Белорусском вокзале» режиссера Андрея Смирнова. Всего на счету Нины Ургант десятки ролей в фильмах.

Сын Нины Ургант Андрей — советский и российский актер, телеведущий. Внук актрисы Иван — известный шоумен, актер и музыкант.

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Народная артистка РСФСР, актриса театра и кино, бабушка телеведущего Ивана Урганта Нина умерла в Санкт-Петербурге. Ей было 92 года. «Подтверждаем. Сегодня умерла дома. Она не болела, просто ей было много лет», — передает telegram-канал «Подъем» информацию Александринского театра, где Ургант проработала более 30 лет. Нина Ургант родилась 4 сентября 1929 года в городе Луга Ленинградской области. В 1953 году окончила Ленинградский театральный институт имени Островского. В кино актриса дебютировала в 1954 году в роли Олечки в фильме «Укротительница тигров». Одной из самых известных работ Ургант стала роль медсестры Раи в «Белорусском вокзале» режиссера Андрея Смирнова. Всего на счету Нины Ургант десятки ролей в фильмах. Сын Нины Ургант Андрей — советский и российский актер, телеведущий. Внук актрисы Иван — известный шоумен, актер и музыкант.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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