07 декабря 2021

Сдачу крупного проекта «Роснефти» в ЯНАО перенесли

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Инвестиционный проект ПАО «НК „Роснефть“» будет сдан в 2022 году Фото:

Завершение инвестиционного проекта ПАО «НК „Роснефть“» по строительству установки гидроочистки дизельного топлива в Тарасовском месторождении Пуровского района переносится на 2022 год и будет стоить три миллиарда рублей. Об этом сообщается в опубликованном документе на сайте правительства ЯНАО.

«Внести в строку 20 раздела II приложения к Закону Ямало-Ненецкого автономного округа от 23 декабря 2011 года № 151-ЗАО следующие изменения: изменить полную стоимость проекта с 2775 млн, на 3242 млн рублей. Срок реализации проекта с 2010—2020 гг. на с 2010—2022 год. Срок окупаемости проекта 16 лет 6», — говорится в тексте документа.

Проект «Роснефти» должен повысить качество выпускаемых автомобильного топлива в соответствии с техническим регламентом «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину». Это должно стать модернизацией предприятия ООО «Пурнефтепереработка».

Агентство направило запрос в правительство ЯНАО и в ПАО «НК „Роснефть“» для получения комментария. Ответа на момент публикации не поступило.

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Завершение инвестиционного проекта ПАО «НК „Роснефть“» по строительству установки гидроочистки дизельного топлива в Тарасовском месторождении Пуровского района переносится на 2022 год и будет стоить три миллиарда рублей. Об этом сообщается в опубликованном документе на сайте правительства ЯНАО. «Внести в строку 20 раздела II приложения к Закону Ямало-Ненецкого автономного округа от 23 декабря 2011 года № 151-ЗАО следующие изменения: изменить полную стоимость проекта с 2775 млн, на 3242 млн рублей. Срок реализации проекта с 2010—2020 гг. на с 2010—2022 год. Срок окупаемости проекта 16 лет 6», — говорится в тексте документа. Проект «Роснефти» должен повысить качество выпускаемых автомобильного топлива в соответствии с техническим регламентом «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину». Это должно стать модернизацией предприятия ООО «Пурнефтепереработка». Агентство направило запрос в правительство ЯНАО и в ПАО «НК „Роснефть“» для получения комментария. Ответа на момент публикации не поступило.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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