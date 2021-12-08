Курганский сварщик отсудил у ПФР досрочную пенсию

Курганцу досрочно назначили пенсию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Курганской области, который работал газосварщиком, в суде отстоял свое право на досрочную пенсию. Судиться пришлось с Курганским отделением ПФР. Решение опубликовано на сайте Курганского городского суда.

«Истец обратился к ответчику за назначением досрочной страховой пенсии по старости, в чем ему было отказано. В стаж не были включены периоды в должности газоэлектросварщика в совхозе Первомайский, электросварщика на Зауральском хозрасчетном участке, каменщика на Курганском УРСЖ. Считает отказ пенсионного фонда во включении в специальный стаж указанных периодов работы незаконным, так как они протекали во вредных и тяжелых условиях труда, занятость в которых дает право на пенсию на льготных условиях», — говорится в документах суда.

Представитель ответчика исковые требования не признала. Просила в удовлетворении иска отказать в полном объеме.

Доказать документально свою работу в сложных условиях курганец не мог. При этом был приглашен эксперт, который дал оценку деятельности газосварщика. Он уточнил, какими видами сварки мог заниматься курганец, и охарактеризовал их как тяжелые условия труда. Ответчик показания эксперта не ставил под сомнение.

В итоге суд признал право курганца на досрочную пенсию. «Согласно условному расчету специального стажа у истца на момент достижения возраста 58 лет, с учетом включенных судом периодов работы, набирается необходимый специальный стаж, что дает ему право на досрочную трудовую пенсию», — сказано в решении. Суд обязал Курганское отделение ПФР назначить мужчине досрочную пенсию.

URA.RU писало, что отделение Пенсионного фонда в Кургане отказало слесарю, бывшему сотруднику завода «Синтез» в назначении досрочной пенсии. Мужчина не согласился с отказом и обратился в суд, который встал на его сторону.