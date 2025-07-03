Набор “Бомж Пати” за 1500 рублей выставили на продажу в Кургане
Житель Кургана выставил на продажу необычный набор для вечеринки в стиле «бомж пати». За 1500 рублей покупатель получит гигантский плакат, граненые стаканы и тематическую атрибутику. Объявление размещено на популярной площадке с объявлениями.
Житель Кургана продает атрибутику для “бомж-вечеринки”
«Плакат для крутой вечеринки в стиле „Бомж Пати“ размером 3 на 2 метра. Это была самая яркая и запоминающаяся вечеринка! В комплект входят 25 граненых стаканов и атрибутика для гостей. Плакат в отличном состоянии, можно крепить на люверсы, веревку или скотч», — говорится в описании объявления.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!