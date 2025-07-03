Курганец продает набор для бомж-вечеринок. Фото

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Набор “Бомж Пати” за 1500 рублей выставили на продажу в Кургане
Набор “Бомж Пати” за 1500 рублей выставили на продажу в Кургане Фото:

Житель Кургана выставил на продажу необычный набор для вечеринки в стиле «бомж пати». За 1500 рублей покупатель получит гигантский плакат, граненые стаканы и тематическую атрибутику. Объявление размещено на популярной площадке с объявлениями.

Житель Кургана продает атрибутику для “бомж-вечеринки”
Житель Кургана продает атрибутику для “бомж-вечеринки”
Фото:

«Плакат для крутой вечеринки в стиле „Бомж Пати“ размером 3 на 2 метра. Это была самая яркая и запоминающаяся вечеринка! В комплект входят 25 граненых стаканов и атрибутика для гостей. Плакат в отличном состоянии, можно крепить на люверсы, веревку или скотч», — говорится в описании объявления.

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Житель Кургана выставил на продажу необычный набор для вечеринки в стиле «бомж пати». За 1500 рублей покупатель получит гигантский плакат, граненые стаканы и тематическую атрибутику. Объявление размещено на популярной площадке с объявлениями. «Плакат для крутой вечеринки в стиле „Бомж Пати“ размером 3 на 2 метра. Это была самая яркая и запоминающаяся вечеринка! В комплект входят 25 граненых стаканов и атрибутика для гостей. Плакат в отличном состоянии, можно крепить на люверсы, веревку или скотч», — говорится в описании объявления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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