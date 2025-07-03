Дочь попала в ДТП: как свердловчанин обманул двух курганских пенсионерок

В городе Далматово (Курганская область) 43-летний житель Свердловской области предстанет перед судом по обвинению в крупном мошенничестве в отношении двух пожилых женщин. Мужчина вместе с сообщниками украл у пенсионерок 400 тысяч рублей под предлогом того, что их дочери попали в ДТП и им нужны деньги на лечение. Об этом сообщает прокуратура Курганской области в своем tg-канале.
«По версии следствия, житель Свердловской области, действуя в составе преступной группы, в августе 2024 года по телефону сообщил 76-летней жительнице Далматово о необходимости передачи 120 тысяч рублей для лечения ее дочери, пострадавшей в ДТП. Не подозревая о преступных намерениях звонящего, пожилая женщина передала обвиняемому указанную сумму», — пишет ведомство. По такому же сценарию была обманута 85-летняя жительница Шадринска — она отдала мошенникам 280 тысяч рублей.
Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в Далматовский районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере, организованной группой), предусматривающей наказание до 10 лет лишения свободы.
Схожие случаи мошенничества с обманом пожилых людей фиксируются в Курганской области регулярно. Ранее жительница Шадринска перевела злоумышленникам более 600 тысяч рублей после звонка лжесотрудника ФСБ, а за одну неделю жертвами подобных схем стали девять жителей региона, среди которых были и пенсионеры, — общий ущерб превысил четыре миллиона рублей.
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