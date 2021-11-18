ПФР незаконно отказал курганцу в досрочной пенсии

Курганец отсудил досрочную пенсию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Отделение Пенсионного фонда в Кургане отказало слесарю, бывшему сотруднику завода «Синтез» в назначении досрочной пенсии. Мужчина не согласился с отказом и обратился в суд. Решение опубликовано на сайте Курганского областного суда.

«В назначении досрочной страховой пенсии по старости ему было отказано по причине отсутствия необходимой продолжительности стажа. Не включены периоды работы с 11.01.2009 по 11.11.2013 — слесарь-сантехник цеха участка нейтрализации промышленных сточных вод и переработки отходов в цехе ОАО „Синтез“. С решением об отказе не согласен, указывает, что периоды работы подтверждены представленными в материалы дела документами, работал на вредном производстве», — говорится в материалах суда. В деле фигурирует, что слесарь за работу во вредных условиях получал доплату к заработной плате, молоко, дополнительные дни отпуска.

Представитель ответчика исковые требования не признала, ссылалась на то, что истец в спорные периоды обслуживал не только очистные сооружения, но и систему водоотведения бытовых отходов. В суде было установлено, что истец действительно был занят на вредном производстве. Он делал ремонт и плановые осмотры оборудования станции нейтрализации кислотно-щелочных стоков от производства антибиотиков, витамина В12. Характер работ подтверждается данными об аттестации рабочих мест. В итоге суд установил, что ПФР должен зачесть льготный стаж и назначить экс-сотруднику завода досрочную пенсию.

URA.RU писало, что пенсионный фонд в Курганской области хотел отсудить у Далматовской больницы излишне выплаченную пенсию по старости, выданную медику в размере 8,5 тысячи рублей. Однако суд в удовлетворении иска отказал.