Многодетным родителям упростят получение страхового стажа

В страховой стаж для многодетных россиян будут засчитывать период ухода за каждым ребенком. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства.
«В страховой стаж для многодетных будут засчитывать период ухода за каждым ребенком, без ограничений», — сказал Мишустин. Заявление прозвучало в эфире «России 24».
Сейчас в страховой стаж засчитывается период ухода за каждым ребенком, до момента пока ему исполнится 1,5 года. При этом в общей сложности этот срок не может превышать шести лет. Таким образом, пенсионные коэффициенты начисляются максимум за четверых детей.
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