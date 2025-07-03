В Шадринске преображают памятник, который построил известный скульптор из Тюменской области. Фото

У памятника Архангелу Михаилу в Шадринске меняют облицовку
© Служба новостей «URA.RU»
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Памятник был установлен в 2006 году скульптором из Тюменской области (архивное фото)
Памятник был установлен в 2006 году скульптором из Тюменской области (архивное фото) Фото:

В Шадринске (Курганская область) начались работы по обновлению постамента памятника Архангелу Михаилу, установленного на набережной у Спасо-Преображенского собора. Памятник был установлен в 2006 году и считается одной из знаковых работ ялуторовского архитектора и скульптора Владимира Шарапова (Тюменская область). Об этом сообщает администрация Шадринска в своем tg-канале.

«В эти дни по заказу муниципалитета подрядчик меняет облицовку основания памятника Архангелу Михаилу на набережной. Скульптуру установили на постаменте у Спасо-Преображенского собора в 2006 году. Она стала одной из лучших работ ялуторовского зодчего и скульптора Владимира Шарапова», — пишет ведомство.

Почитание Архангела Михаила как небесного покровителя Шадринска имеет глубокие исторические корни. Традиция восходит к концу XVII века, когда в эти места прибыли переселенцы-поморы из Архангельска. С их приходом в регионе утвердились новые духовные традиции, а население и территория Шадринской слободы значительно выросли. В начале XVIII века город даже был переименован в Архангельский Шадринский городок, однако прежнее название сохранилось. День небесного покровителя ежегодно отмечается жителями Шадринска в ноябре.

Ранее Шадринск был выбран одним из четырех городов для участия во всероссийском урбанистическом хакатоне «Города», где архитекторы со всей страны предложат концепции обновления городской среды. В рамках конкурса участникам предстоит разработать историко-культурный маршрут, интегрируя современные решения в традиционный облик города. Лучшие проекты могут быть реализованы при поддержке муниципальных и федеральных властей.

Для справки. Владимир Николаевич Шарапов — советский и российский скульптор, художник, известный созданием памятников, которые украшают Ялуторовск и другие города России. Родился 11 июня 1953 года в деревне Осипово Ялуторовского округа Тюменской области в многодетной семье. Его работы находятся в государственных и частных музейных собраниях. Был членом Союза художников СССР, позднее — Союза художников России.

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В Шадринске (Курганская область) начались работы по обновлению постамента памятника Архангелу Михаилу, установленного на набережной у Спасо-Преображенского собора. Памятник был установлен в 2006 году и считается одной из знаковых работ ялуторовского архитектора и скульптора Владимира Шарапова (Тюменская область). Об этом сообщает администрация Шадринска в своем tg-канале. «В эти дни по заказу муниципалитета подрядчик меняет облицовку основания памятника Архангелу Михаилу на набережной. Скульптуру установили на постаменте у Спасо-Преображенского собора в 2006 году. Она стала одной из лучших работ ялуторовского зодчего и скульптора Владимира Шарапова», — пишет ведомство. Почитание Архангела Михаила как небесного покровителя Шадринска имеет глубокие исторические корни. Традиция восходит к концу XVII века, когда в эти места прибыли переселенцы-поморы из Архангельска. С их приходом в регионе утвердились новые духовные традиции, а население и территория Шадринской слободы значительно выросли. В начале XVIII века город даже был переименован в Архангельский Шадринский городок, однако прежнее название сохранилось. День небесного покровителя ежегодно отмечается жителями Шадринска в ноябре. Ранее Шадринск был выбран одним из четырех городов для участия во всероссийском урбанистическом хакатоне «Города», где архитекторы со всей страны предложат концепции обновления городской среды. В рамках конкурса участникам предстоит разработать историко-культурный маршрут, интегрируя современные решения в традиционный облик города. Лучшие проекты могут быть реализованы при поддержке муниципальных и федеральных властей. Для справки. Владимир Николаевич Шарапов — советский и российский скульптор, художник, известный созданием памятников, которые украшают Ялуторовск и другие города России. Родился 11 июня 1953 года в деревне Осипово Ялуторовского округа Тюменской области в многодетной семье. Его работы находятся в государственных и частных музейных собраниях. Был членом Союза художников СССР, позднее — Союза художников России.
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