Что известно о курганском генерале Свинове, которому прочат переезд в южный регион

Курганский генерал полиции Свинов пойдет на повышение в Волгоград
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Свинов служит в УМВД России с 1994 года
Дмитрий Свинов служит в УМВД России с 1994 года Фото:
новость из сюжета
Перестановки в силовых ведомствах

В Кургане обсуждают возможный перевод начальника областного УМВД генерала-майора Дмитрия Свинова на аналогичный пост в Волгоградской области. Корреспондент URA.RU собрал ключевые факты о карьере и деятельности силовика, которому прочат повышение в южном регионе.

От участкового до генерала

Дмитрий Свинов родился в Туле в 1970 году. Службу начал в 1994-м — сразу после окончания Тульского государственного технического университета. Начинал участковым, затем работал в уголовном розыске. К 2001 году получил второе высшее образование в юридическом институте МВД и возглавил отдел милиции в Пролетарском районе родного города. С 2005 года последовательно возглавлял подразделения в Туле, Щекинском районе и Москве, где занимал пост замначальника полиции.

В 2015–2019 годах Свинов служил в Твери, где в числе прочего участвовал в расследовании громких убийств — депутата Николая Попова и байкера Ильи Самойленко. В апреле 2019 года указом президента был назначен начальником УМВД по Курганской области. Уже через год получил звание генерал-майора полиции.

Требовательный, но результативный

В Кургане Свинова охарактеризовали как требовательного начальника. Подчиненные отмечали его строгость и внимание к деталям. «Приходит к семи утра, все записывает, требует отчет по пунктам. Профессионал», — говорили ранее URA.RU источники в полиции на условиях анонимности.

Генерал окончил адъюнктуру Омской академии МВД, защитив кандидатскую по юриспруденции. Женат, воспитывает двоих детей.

С заботой о личном составе

Свинов поднимал на публичных площадках вопросы условий работы сотрудников. Так, он обращался к депутатам с просьбой обеспечить полицейских горячим питанием в дни выборов. «Каждый раз хожу, прошу, как с протянутой рукой, оказать помощь и покормить тех, кто фактически выполняет свои обязанности в условиях изменившегося избирательного законодательства. Пожалуйста, давайте предусмотрим эту возможность и уж один раз в день обеспечим горячим питанием сотрудников», — говорил он в облдуме, обращаясь к депутатам.

Также Свинов критиковал банки за выдачу крупный кредитов пенсионерам, становящимся жертвами мошенников. «У бабушки одна пенсия, а ей дают миллион. Где логика?» — возмущался он на заседании облдумы. В качестве профилактики силовики дежурят у банкоматов и стараются пресекать подозрительные переводы.

Награды

Свинов — кавалер медали «За отличие в охране общественного порядка». Также награжден высшим ведомственным знаком — «Почетный сотрудник МВД России».

Пока официальной информации о переводе генерала нет. В  пресс-службу УМВД по Курганской области был направлен запрос о планах Свинова. Кто может заменить Свинова — пока неизвестно.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане обсуждают возможный перевод начальника областного УМВД генерала-майора Дмитрия Свинова на аналогичный пост в Волгоградской области. Корреспондент URA.RU собрал ключевые факты о карьере и деятельности силовика, которому прочат повышение в южном регионе. От участкового до генерала Дмитрий Свинов родился в Туле в 1970 году. Службу начал в 1994-м — сразу после окончания Тульского государственного технического университета. Начинал участковым, затем работал в уголовном розыске. К 2001 году получил второе высшее образование в юридическом институте МВД и возглавил отдел милиции в Пролетарском районе родного города. С 2005 года последовательно возглавлял подразделения в Туле, Щекинском районе и Москве, где занимал пост замначальника полиции. В 2015–2019 годах Свинов служил в Твери, где в числе прочего участвовал в расследовании громких убийств — депутата Николая Попова и байкера Ильи Самойленко. В апреле 2019 года указом президента был назначен начальником УМВД по Курганской области. Уже через год получил звание генерал-майора полиции. Требовательный, но результативный В Кургане Свинова охарактеризовали как требовательного начальника. Подчиненные отмечали его строгость и внимание к деталям. «Приходит к семи утра, все записывает, требует отчет по пунктам. Профессионал», — говорили ранее URA.RU источники в полиции на условиях анонимности. Генерал окончил адъюнктуру Омской академии МВД, защитив кандидатскую по юриспруденции. Женат, воспитывает двоих детей. С заботой о личном составе Свинов поднимал на публичных площадках вопросы условий работы сотрудников. Так, он обращался к депутатам с просьбой обеспечить полицейских горячим питанием в дни выборов. «Каждый раз хожу, прошу, как с протянутой рукой, оказать помощь и покормить тех, кто фактически выполняет свои обязанности в условиях изменившегося избирательного законодательства. Пожалуйста, давайте предусмотрим эту возможность и уж один раз в день обеспечим горячим питанием сотрудников», — говорил он в облдуме, обращаясь к депутатам. Также Свинов критиковал банки за выдачу крупный кредитов пенсионерам, становящимся жертвами мошенников. «У бабушки одна пенсия, а ей дают миллион. Где логика?» — возмущался он на заседании облдумы. В качестве профилактики силовики дежурят у банкоматов и стараются пресекать подозрительные переводы. Награды Свинов — кавалер медали «За отличие в охране общественного порядка». Также награжден высшим ведомственным знаком — «Почетный сотрудник МВД России». Пока официальной информации о переводе генерала нет. В  пресс-службу УМВД по Курганской области был направлен запрос о планах Свинова. Кто может заменить Свинова — пока неизвестно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...