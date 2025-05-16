Что известно о курганском генерале Свинове, которому прочат переезд в южный регион

В Кургане обсуждают возможный перевод начальника областного УМВД генерала-майора Дмитрия Свинова на аналогичный пост в Волгоградской области. Корреспондент URA.RU собрал ключевые факты о карьере и деятельности силовика, которому прочат повышение в южном регионе.
От участкового до генерала
Дмитрий Свинов родился в Туле в 1970 году. Службу начал в 1994-м — сразу после окончания Тульского государственного технического университета. Начинал участковым, затем работал в уголовном розыске. К 2001 году получил второе высшее образование в юридическом институте МВД и возглавил отдел милиции в Пролетарском районе родного города. С 2005 года последовательно возглавлял подразделения в Туле, Щекинском районе и Москве, где занимал пост замначальника полиции.
В 2015–2019 годах Свинов служил в Твери, где в числе прочего участвовал в расследовании громких убийств — депутата Николая Попова и байкера Ильи Самойленко. В апреле 2019 года указом президента был назначен начальником УМВД по Курганской области. Уже через год получил звание генерал-майора полиции.
Требовательный, но результативный
В Кургане Свинова охарактеризовали как требовательного начальника. Подчиненные отмечали его строгость и внимание к деталям. «Приходит к семи утра, все записывает, требует отчет по пунктам. Профессионал», — говорили ранее URA.RU источники в полиции на условиях анонимности.
Генерал окончил адъюнктуру Омской академии МВД, защитив кандидатскую по юриспруденции. Женат, воспитывает двоих детей.
С заботой о личном составе
Свинов поднимал на публичных площадках вопросы условий работы сотрудников. Так, он обращался к депутатам с просьбой обеспечить полицейских горячим питанием в дни выборов. «Каждый раз хожу, прошу, как с протянутой рукой, оказать помощь и покормить тех, кто фактически выполняет свои обязанности в условиях изменившегося избирательного законодательства. Пожалуйста, давайте предусмотрим эту возможность и уж один раз в день обеспечим горячим питанием сотрудников», — говорил он в облдуме, обращаясь к депутатам.
Также Свинов критиковал банки за выдачу крупный кредитов пенсионерам, становящимся жертвами мошенников. «У бабушки одна пенсия, а ей дают миллион. Где логика?» — возмущался он на заседании облдумы. В качестве профилактики силовики дежурят у банкоматов и стараются пресекать подозрительные переводы.
Награды
Свинов — кавалер медали «За отличие в охране общественного порядка». Также награжден высшим ведомственным знаком — «Почетный сотрудник МВД России».
Пока официальной информации о переводе генерала нет. В пресс-службу УМВД по Курганской области был направлен запрос о планах Свинова. Кто может заменить Свинова — пока неизвестно.
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