02 июля 2025

Только после жалобы курганца записали в очередь к стоматологу

© Служба новостей «URA.RU»
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Горожанин добивался приема у стоматолога
Горожанин добивался приема у стоматолога Фото:

Житель Кургана целую неделю безуспешно пытался записаться на прием к врачу пародонтологу. Об этом говорится в жалобе. После рассмотрения претензий горожанина, его внесли в лист ожидания больницы.

«Неделю звонил и пытался записаться на прием в городскую стоматологическую поликлинику. Однако талонов не доставалось», — сообщается на сайте «Обратись».

В ответе представителей депздрава написано, что жалоба была рассмотрена. Чиновники приняли решение поставить курганца в очередь к специалисту. Мужчине обещали позвонить из больницы, сообщается на портале.

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Житель Кургана целую неделю безуспешно пытался записаться на прием к врачу пародонтологу. Об этом говорится в жалобе. После рассмотрения претензий горожанина, его внесли в лист ожидания больницы. «Неделю звонил и пытался записаться на прием в городскую стоматологическую поликлинику. Однако талонов не доставалось», — сообщается на сайте «Обратись». В ответе представителей депздрава написано, что жалоба была рассмотрена. Чиновники приняли решение поставить курганца в очередь к специалисту. Мужчине обещали позвонить из больницы, сообщается на портале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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