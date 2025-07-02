Только после жалобы курганца записали в очередь к стоматологу

Горожанин добивался приема у стоматолога
Житель Кургана целую неделю безуспешно пытался записаться на прием к врачу пародонтологу. Об этом говорится в жалобе. После рассмотрения претензий горожанина, его внесли в лист ожидания больницы.
«Неделю звонил и пытался записаться на прием в городскую стоматологическую поликлинику. Однако талонов не доставалось», — сообщается на сайте «Обратись».
В ответе представителей депздрава написано, что жалоба была рассмотрена. Чиновники приняли решение поставить курганца в очередь к специалисту. Мужчине обещали позвонить из больницы, сообщается на портале.
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