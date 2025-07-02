02 июля 2025

Курганцы собирают грибы корзинами недалеко от города. Фото

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Грибной сезон продолжается
Грибной сезон продолжается Фото:

В районе села Старый Просвет рядом с Курганом жители собирают грибы корзинами. Среди обилия обабков и маслят попадаются червивые. Об этом рассказали грибники.

«В лесах на Просвете насобирали полные корзинки грибов. Особенно красивые обабки стоят на полянках», — сообщают жители в сообществе грибников Курганской области во «ВКонтакте».

Ранее курганцы хвастались урожаем грибов в Шадринском и Притобольном округах. Там у грибников сейчас горячая пора. 

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В районе села Старый Просвет рядом с Курганом жители собирают грибы корзинами. Среди обилия обабков и маслят попадаются червивые. Об этом рассказали грибники. «В лесах на Просвете насобирали полные корзинки грибов. Особенно красивые обабки стоят на полянках», — сообщают жители в сообществе грибников Курганской области во «ВКонтакте». Ранее курганцы хвастались урожаем грибов в Шадринском и Притобольном округах. Там у грибников сейчас горячая пора. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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