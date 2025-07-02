Грибной сезон продолжается
В районе села Старый Просвет рядом с Курганом жители собирают грибы корзинами. Среди обилия обабков и маслят попадаются червивые. Об этом рассказали грибники.
«В лесах на Просвете насобирали полные корзинки грибов. Особенно красивые обабки стоят на полянках», — сообщают жители в сообществе грибников Курганской области во «ВКонтакте».
Ранее курганцы хвастались урожаем грибов в Шадринском и Притобольном округах. Там у грибников сейчас горячая пора.
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