Жителю ЯНАО в курганской нефтяной компании не выплачивали зарплату: вмешались приставы

Ямалец отсудил у курганской компании почти миллион рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Житель ЯНАО обратился в суд и получил компенсация
Житель ЯНАО обратился в суд и получил компенсация Фото:

Сотрудник нефтяной компании из Ноябрьска (Ямало-Ненецкий автономном округ) получил денежную компенсацию благодаря местным и курганским приставам. Нефтяная компани зарегистрирована в Кургане и на протяжении двух лет, периодически, не выплачивала зарплату сотруднику. Ямалец обратился в суд и ему выплатили компенсацию на сумму 937 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Курганской области на своем сайте.

«Житель Ноябрьска был трудоустроен в организации, которая осуществляла свою деятельность на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, хотя была зарегистрирована в Кургане. Периодически, на протяжении двух лет, компания не выплачивала гражданину заработную плату. Ямалец решил защищать свои права в суде и потребовал положенные ему выплаты. Суд встал на сторону мужчины и своим решением обязал работодателя выплатить заработную плату на сумму свыше 600 тысяч рублей, компенсацию за задержку заработной платы в размере 245 тысяч рублей, а также 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда», — пишет ведомство.

Однако работодатель не исполнил решение суда добровольно. Исполнительный документ был направлен в одно из курганских городских подразделений службы судебных приставов. На счета организации был наложен арест, а также введен запрет на регистрационные действия с ее транспортными средствами. Кроме того, компании был начислен исполнительский сбор в размере 66 тысяч рублей, итоговая сумма компенсации составила 937 тысяч.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане частный охранник отсудил почти 900 тысяч за ночные и сверхурочные часы. Суд встал на сторону частного охранника и заставил бывшего работодателя выплатить истцу деньги.

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Сотрудник нефтяной компании из Ноябрьска (Ямало-Ненецкий автономном округ) получил денежную компенсацию благодаря местным и курганским приставам. Нефтяная компани зарегистрирована в Кургане и на протяжении двух лет, периодически, не выплачивала зарплату сотруднику. Ямалец обратился в суд и ему выплатили компенсацию на сумму 937 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Курганской области на своем сайте. «Житель Ноябрьска был трудоустроен в организации, которая осуществляла свою деятельность на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, хотя была зарегистрирована в Кургане. Периодически, на протяжении двух лет, компания не выплачивала гражданину заработную плату. Ямалец решил защищать свои права в суде и потребовал положенные ему выплаты. Суд встал на сторону мужчины и своим решением обязал работодателя выплатить заработную плату на сумму свыше 600 тысяч рублей, компенсацию за задержку заработной платы в размере 245 тысяч рублей, а также 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда», — пишет ведомство. Однако работодатель не исполнил решение суда добровольно. Исполнительный документ был направлен в одно из курганских городских подразделений службы судебных приставов. На счета организации был наложен арест, а также введен запрет на регистрационные действия с ее транспортными средствами. Кроме того, компании был начислен исполнительский сбор в размере 66 тысяч рублей, итоговая сумма компенсации составила 937 тысяч. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане частный охранник отсудил почти 900 тысяч за ночные и сверхурочные часы. Суд встал на сторону частного охранника и заставил бывшего работодателя выплатить истцу деньги.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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