Во всех регионах УрФО откроют выставку с историями участников спецоперации. Фото

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Экспозиция собрала в себе более 25 тысяч историй
Экспозиция собрала в себе более 25 тысяч историй Фото:

В каждом регионе Уральского федерального округа в 2025 году пройдет выставка «СВОИ», посвященная историям участников спецоперации на Украине и героев Великой Отечественной войны. Такое решение принял полпред в УрФО Артем Жога по итогам встречи с директором Дома народов России Анной Полежаевой, рассказали в пресс-службе полпредства.

«Экспозиция „СВОИ“ уже работала на площадках в Екатеринбурге и Магнитогорске. Согласился, что выставки должны состояться во всех регионах УрФО. Необходимо задействовать школы, общественные пространства, учебные заведения и предприятия», — сказал полпред. Особое внимание, по его словам, будет уделено молодежи.

Экспозиция символизирует преемственность поколений и сохранение памяти о подвигах защитников Отечества. На сегодняшний день организаторы собрали более 25 тысяч рассказов, в том числе и личные истории семьи Артема Жоги.

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В каждом регионе Уральского федерального округа в 2025 году пройдет выставка «СВОИ», посвященная историям участников спецоперации на Украине и героев Великой Отечественной войны. Такое решение принял полпред в УрФО Артем Жога по итогам встречи с директором Дома народов России Анной Полежаевой, рассказали в пресс-службе полпредства. «Экспозиция „СВОИ“ уже работала на площадках в Екатеринбурге и Магнитогорске. Согласился, что выставки должны состояться во всех регионах УрФО. Необходимо задействовать школы, общественные пространства, учебные заведения и предприятия», — сказал полпред. Особое внимание, по его словам, будет уделено молодежи. Экспозиция символизирует преемственность поколений и сохранение памяти о подвигах защитников Отечества. На сегодняшний день организаторы собрали более 25 тысяч рассказов, в том числе и личные истории семьи Артема Жоги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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