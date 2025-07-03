В каждом регионе Уральского федерального округа в 2025 году пройдет выставка «СВОИ», посвященная историям участников спецоперации на Украине и героев Великой Отечественной войны. Такое решение принял полпред в УрФО Артем Жога по итогам встречи с директором Дома народов России Анной Полежаевой, рассказали в пресс-службе полпредства.
«Экспозиция „СВОИ“ уже работала на площадках в Екатеринбурге и Магнитогорске. Согласился, что выставки должны состояться во всех регионах УрФО. Необходимо задействовать школы, общественные пространства, учебные заведения и предприятия», — сказал полпред. Особое внимание, по его словам, будет уделено молодежи.
Экспозиция символизирует преемственность поколений и сохранение памяти о подвигах защитников Отечества. На сегодняшний день организаторы собрали более 25 тысяч рассказов, в том числе и личные истории семьи Артема Жоги.
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