Посол Украины призвал Германию устроить «холодный душ» России

09 декабря 2021 в 14:34 Размер текста - 17 +

Андрей Мельник попросил Олафа Штольца опубликовать список самых жестких и болезненных санкций против России Фото: Николай Бастриков © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал нового канцлера ФРГ Олафа Штольца устроить России «холодный душ». Дипломат выразил надежду, что глава немецкого правительства проявит дипломатическую инициативу, которая позволит «прекратить оккупацию Крыма и Донбасса». «Украина возлагает большие надежды на новое федеральное правительство. Особенно сейчас, после выборов нового федерального правительства, нам нужен мощный голос из Берлина, чтобы обеспечить „холодный душ“ для готовящейся к войне Москвы», — цитирует Андрея Мельника издание Berliner Zeitung. Посол также призвал Штольца созвать в ближайшее время саммит в «нормандском формате», чтобы вернуть президента РФ Владимира Путина за «стол переговоров». Мельник считает, что новый канцлер ФРГ должен проявить дипломатическую инициативу, чтобы прекратить «окупацию Крыма и Донбасса». Еще одна просьба Мельника к канцлеру ФРГ — опубликовать список «жестких и болезненных карательных мер» против Москвы. В их число, считает дипломат, должен входить запрет на строительство газопровода «Северный поток — 2». Санкции начнут действовать в том случае, если Россия вторгнется на Украину. Ранее немецкое издание Bild опубликовало «план вторжения» России на Украину. По данным источника в НАТО, оно должно произойти зимой 2022 года. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала материал фальсификацией, основанной на немецких документах времен Второй мировой войны. Президент США Джо Байден предупредил, что Вашингтон может ввести жесткие экономические санкции в случае вторжения России на Украину, передает «Национальная служба новостей». При этом глава Белого Дома отказался оказывать Киеву военную помощь из-за разногласий с Москвой и вводить войска, передает телеканал 360. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал нового канцлера ФРГ Олафа Штольца устроить России «холодный душ». Дипломат выразил надежду, что глава немецкого правительства проявит дипломатическую инициативу, которая позволит «прекратить оккупацию Крыма и Донбасса». «Украина возлагает большие надежды на новое федеральное правительство. Особенно сейчас, после выборов нового федерального правительства, нам нужен мощный голос из Берлина, чтобы обеспечить „холодный душ“ для готовящейся к войне Москвы», — цитирует Андрея Мельника издание Berliner Zeitung. Посол также призвал Штольца созвать в ближайшее время саммит в «нормандском формате», чтобы вернуть президента РФ Владимира Путина за «стол переговоров». Мельник считает, что новый канцлер ФРГ должен проявить дипломатическую инициативу, чтобы прекратить «окупацию Крыма и Донбасса». Еще одна просьба Мельника к канцлеру ФРГ — опубликовать список «жестких и болезненных карательных мер» против Москвы. В их число, считает дипломат, должен входить запрет на строительство газопровода «Северный поток — 2». Санкции начнут действовать в том случае, если Россия вторгнется на Украину. Ранее немецкое издание Bild опубликовало «план вторжения» России на Украину. По данным источника в НАТО, оно должно произойти зимой 2022 года. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала материал фальсификацией, основанной на немецких документах времен Второй мировой войны. Президент США Джо Байден предупредил, что Вашингтон может ввести жесткие экономические санкции в случае вторжения России на Украину, передает «Национальная служба новостей». При этом глава Белого Дома отказался оказывать Киеву военную помощь из-за разногласий с Москвой и вводить войска, передает телеканал 360.