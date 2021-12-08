08 декабря 2021

Из-за «Омикрона» в Свердловской области открывают обсерватор

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В Свердловской области готовы к омикрон-штамму Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Свердловской области открыли обсерватор для вернувшихся из-за рубежа. Об этом на брифинге сообщил замгубернатора региона Павел Креков, отметив, что в области готовы к новому штамму «Омикрон».

«Открыт обсерватор для тех, кто не заболел, а вернулся из других стран. <…> У нас [в Свердловской области] нет омикрон-штамма, но мы к нему готовы», — рассказал Креков во время трансляции в социальной сети «ВКонтакте». Он добавил, что изоляция в обсерваторе длится не менее 14 дней, все изолированные должны каждый день сдавать ПЦР-тесты.

По сообщению оперштаба, 9 декабря в Свердловской области зарегистрировано 669 новых случаев COVID-19. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 185 443, зарегистрирован 31 случай смерти больных COVID-19.

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В Свердловской области открыли обсерватор для вернувшихся из-за рубежа. Об этом на брифинге сообщил замгубернатора региона Павел Креков, отметив, что в области готовы к новому штамму «Омикрон». «Открыт обсерватор для тех, кто не заболел, а вернулся из других стран. <…> У нас [в Свердловской области] нет омикрон-штамма, но мы к нему готовы», — рассказал Креков во время трансляции в социальной сети «ВКонтакте». Он добавил, что изоляция в обсерваторе длится не менее 14 дней, все изолированные должны каждый день сдавать ПЦР-тесты. По сообщению оперштаба, 9 декабря в Свердловской области зарегистрировано 669 новых случаев COVID-19. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 185 443, зарегистрирован 31 случай смерти больных COVID-19.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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