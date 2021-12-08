Из-за «Омикрона» в Свердловской области открывают обсерватор

09 декабря 2021 в 16:17 Размер текста - 17 +

В Свердловской области готовы к омикрон-штамму Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В Свердловской области открыли обсерватор для вернувшихся из-за рубежа. Об этом на брифинге сообщил замгубернатора региона Павел Креков, отметив, что в области готовы к новому штамму «Омикрон». «Открыт обсерватор для тех, кто не заболел, а вернулся из других стран. <…> У нас [в Свердловской области] нет омикрон-штамма, но мы к нему готовы», — рассказал Креков во время трансляции в социальной сети «ВКонтакте». Он добавил, что изоляция в обсерваторе длится не менее 14 дней, все изолированные должны каждый день сдавать ПЦР-тесты. По сообщению оперштаба, 9 декабря в Свердловской области зарегистрировано 669 новых случаев COVID-19. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 185 443, зарегистрирован 31 случай смерти больных COVID-19. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Свердловской области открыли обсерватор для вернувшихся из-за рубежа. Об этом на брифинге сообщил замгубернатора региона Павел Креков, отметив, что в области готовы к новому штамму «Омикрон». «Открыт обсерватор для тех, кто не заболел, а вернулся из других стран. <…> У нас [в Свердловской области] нет омикрон-штамма, но мы к нему готовы», — рассказал Креков во время трансляции в социальной сети «ВКонтакте». Он добавил, что изоляция в обсерваторе длится не менее 14 дней, все изолированные должны каждый день сдавать ПЦР-тесты. По сообщению оперштаба, 9 декабря в Свердловской области зарегистрировано 669 новых случаев COVID-19. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 185 443, зарегистрирован 31 случай смерти больных COVID-19.